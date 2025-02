Sergio Ramos lanza advertencia a América y Tigres

Sergio Ramos ya trabaja en su adaptación a la Liga MX para poder estar listo lo antes posible y así debutar con el Monterrey, pero antes, calentó su llegada al futbol mexicano y no dudó en lanzarle una advertencia a los Tigres y al América, dos importantes rivales del equipo regiomontano.

En su presentación en el Gigante de Acero, el central español aseguró que quiere demostrar, incluso a quienes siguen sin creer en él, de lo que está hecho, y para ello, hablará en la cancha con sus actuaciones.

"Seguramente será un plus la aportación mía a nivel de experiencia, a nivel de contundencia defensiva, todo lo que pueda aportar y ayudar para darle un poco más de solidez al equipo. Obviamente la gente, si tiene dudas, le intentaré cambiar esa mentalidad hablando dentro del campo", expresó.

La advertencia de Sergio Ramos

Sergio Ramos antes de arribar a México fue conociendo sobre el Monterrey y sus principales rivales, por ello, con su llegada, lanzó una fuerte advertencia tanto a los Tigres como a las Águilas del América.

"A mí siempre me gustaron los retos, soy consciente obviamente de la rivalidad que hay con Tigres, que hay con América y yo creo que eso es lo que hace el futbol bonito. Las estadísticas están para romperlas y va siendo hora de que las copas cambien de vitrina".

Y añadió: "Por lo tanto, yo vengo con esa mentalidad, después el futbol es un juego y puede pasar de todo. Pero lo que dije anteriormente, que uno se vaya a casa con la conciencia bien tranquila de haber dado todo en el campo, después hay factores, circunstancias que se pueden dar, pero que la gente se vaya con eso. Se puede perder de muchas maneras, pero la actitud no se negocia, hay que dejarlo todo ahí dentro".