LeBron bate récord de partidos jugados

ORLANDO.- LeBron James estableció el récord de la NBA al disputar su partido número 1.612 de temporada regular, y Luke Kennard encestó un triple con 0,6 segundos por jugar para darle la noche del sábado a los Lakers de Los Ángeles una victoria de remontada por 105-104 sobre el Magic de Orlando.

Luka Doncic anotó 33 puntos en la novena victoria consecutiva de los Lakers, pero recibió su 16.ª falta técnica, lo que conlleva una suspensión automática de un partido por parte de la liga si no se revoca.

James sumó 12 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos en su noche histórica, al superar la marca que Robert Parish había mantenido durante casi 30 años.

Paolo Banchero, quien encabezó a siete jugadores del Magic en dobles dígitos con 16 puntos, bloqueó un tiro de James y el balón salió fuera con 4,7 segundos restantes. Tras una revisión de repetición, se determinó que el balón no había rebotado en el pie de James antes de salir, y Los Angeles mantuvo la posesión. Eso preparó el pase de Marcus Smart a Kennard para el tiro ganador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Austin Reaves aportó 26 puntos para los Lakers.

Fue la cuarta derrota consecutiva del Magic.