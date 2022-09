LeBron James critica a la NBA por no ser más dura con el dueño de los Suns

LeBron James criticó este miércoles a la NBA por no ser más contundente en su sanción a Robert Sarver, dueño de los Phoenix Suns y que el martes fue suspendido por un año y multado con 10 millones de dólares por comentarios vejatorios a sus trabajadores de tipo racista y machista.

"Ya he leído varias veces las historias sobre Sarver. Tengo que ser honesto... Nuestra liga definitivamente se equivocó con esto", dijo en Twitter la estrella de Los Angeles Lakers.

"No necesito explicar el porqué. Leedlas y decidid vosotros mismos. Lo he dicho antes y lo voy a decir de nuevo, no hay lugar en esta liga para este tipo de comportamiento. Amo esta liga y respeto profundamente a nuestros líderes. Pero esto no está bien. No hay lugar para la misoginia, el sexismo y el racismo en ningún entorno laboral", añadió.

LeBron aseguró que "no importa" si quien incurre en este comportamiento es el dueño de un equipo o un jugador y dijo que este no fue un buen ejemplo de una competición como la NBA que aspira a defender una serie de valores.

La NBA anunció el martes la sanción contra Sarver, que también es el dueño de las Phoenix Mercury de la WNBA y el máximo accionista del Mallorca del fútbol español.

Diez millones de dólares es la multa máxima establecida en las reglas internas de la NBA, pero en las redes sociales hubo una notable polémica al comparar la sanción de Sarver con las medidas impuestas en 2014 contra Donald Sterling, entonces dueño de Los Angeles Clippers.

En el ojo del huracán por unos comentarios racistas filtrados a los medios, Sterling fue sancionado de por vida en la NBA, multado con 2,5 millones y obligado a vender la franquicia.

Las declaraciones racistas de Sterling se produjeron en una conversación telefónica con la modelo de origen hispano Vivian Stiviano en la que el empresario le recriminaba que se hiciera fotos con personas negras, incluido el legendario exjugador 'Magic' Johnson.

"¿Por qué te haces fotos con minorías?", preguntaba Sterling en la conversación a Stiviano, de ascendencia mexicana y negra.

"Me molesta que airees que te asocias con gente negra", protestó Sterling por unas fotos en Instagram de la modelo, a quien pedía que cultivara imagen de blanca o latina pero no de afroamericana.

"Puedes acostarte con negros, puedes estar con ellos, puedes hacer lo que quieras. Lo que te pido es que no lo promociones. Y que no los traigas a mis partidos", dijo.

La filtración de estos comentarios racistas provocó un gran escándalo en la NBA, Sterling fue expulsado de la liga y Steve Ballmer se convirtió en el nuevo dueño de los Clippers.

UNA INVESTIGACIÓN A FONDO

En el caso de Sarver, la sanción anunciada el martes es el fruto de una investigación de la NBA surgida a partir de un reportaje de ESPN publicado en noviembre de 2021, que había hablado con más de 70 trabajadores y exempleados de Sarver que le acusaron de racismo y machismo dentro de un ambiente laboral tóxico.

La investigación de la NBA, que examinó más de 80.000 documentos y que entrevistó a 320 personas entre empleados y extrabajadores, concluyó que Sarver usó en al menos cinco ocasiones un gravísimo insulto racista contra la población afroamericana.

La liga también determinó que Sarver hizo muchos comentarios sexistas y derogatorios sobre mujeres, aseguró que su comportamiento "humillante" también incluyó "gritos" e "insultos" a sus trabajadores, y señaló que "su conducta violó claramente los estándares comunes del entorno laboral".

"Las afirmaciones y la conducta descrita en las averiguaciones de esta investigación independiente son preocupantes y decepcionantes", dijo Adam Silver en un comunicado al anunciarse la sanción.

"Espero que la comunidad de la NBA use esta oportunidad para reflexionar sobre lo que este gran deporte significa para la gente y los valores de igualdad, respeto e inclusión que se esfuerza por representar. En nombre de toda la NBA, pido disculpas a todos aquellos afectados por esta mala conducta", añadió.

Con esta sanción, Sarver no podrá estar en ningún acto de los Suns o las Mercury durante un año ni tener ningún tipo de papel en el funcionamiento y el día a día de ambas franquicias.