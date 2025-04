LeBron James se une a Barbie

México.- Desde hace unos meses el mundo de Barbie, la muñeca más famosa del planeta llegó al deporte con fuerza, al lanzar durante los Juegos Olímpicos de Paris 2024 una gran colección con varias figuras del deporte.

En esa lista, que causó una gran aprobación por parte de los seguidores estacó la presencia de la gimnasta mexicana Alexa Moreno, quien presumió formar parte de esa campaña en sus redes sociales.

Luego de ese lanzamiento, que unió el mundo de los juguetes con grandes figuras del mundo deportivo, Mattel decidió dar un golpe de autoridad y ahora realizar una gran colaboración con LeBron James, estrella de los Lakes de Los Ángeles.

Mediante sus redes sociales, la famosa marca compartió con gran emoción la presentación de “Ken de un atleta”, un muñeco que se encuentra completamente inspirado en la figura de la NBA.

“De niño tuve la suerte de tener referentes que no sólo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que se puede lograr con trabajo duro y dedicación. Ahora, de adulto, entiendo lo vital que es para los jóvenes tener figuras positivas a las cuales admirar. Por eso, colaborar con Barbie para lanzar el muñeco LeBron James ‘Kenbajador’ es un gran honor”, mencionó James.

La figura, que porta una chamarra personalizada, tenis Nike Terminator High, auriculares Beats y un parche con su tradicional número 23, fue celebrada por los dirigentes de la marca, que pusieron al basquetbolista de 40 años como un ejemplo para las nuevas generaciones.

“Nos entusiasma darle a los fans una nueva presentación de Ken que celebra a LeBron como modelo a seguir, su estatus de icono, su impacto duradero en la cultura y su dedicación a ser un ejemplo positivo para que la próxima generación alcance su potencial ilimitado”, estableció Krista Berger, vicepresidenta sénior de Barbie y directora global de muñecas de Mattel.