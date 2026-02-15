LeBron James y Donovan Mitchell impulsan victoria del equipo Barras en minitorneo

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — De'Aaron Fox encestó un triple sobre la bocina, y el equipo "Barras" de All-Stars venció a sus compatriotas estadounidenses de las "Estrellas" 42-40 para el segundo final emocionante consecutivo en el minitorneo que compone el Juego de Estrellas de la NBA el domingo.

Scottie Barnes y el inicio del minitorneo

Scottie Barnes ganó el partido inaugural para las Estrellas con un triple decisivo en la prórroga, venciendo al equipo Resto del Mundo 37-36 para dar inicio al evento principal del fin de semana del Juego de Estrellas en el Intuit Dome de los Clippers de Los Ángeles.

Donovan Mitchell luego recibió un pase debajo del aro de LeBron James y la sacó hacia Fox en el perímetro para otro desenlace dramático.

Ambos minipartidos parecieron jugarse con un nivel de competitividad más alto que la mayoría de los Juegos de Estrellas en los últimos años, lo que sugiere que el cuarto formato del Juego de Estrellas de la liga en cuatro años podría finalmente haber dado con la clave de la vieja pregunta de cómo hacer que esta vitrina de mitad de temporada sea más entretenida.

Formato y reacción de jugadores y aficionados

El Juego de Estrellas ha recibido años de críticas por el esfuerzo cada vez más indiferente de los jugadores y el menor interés de los televidentes. El nuevo y atractivo esquema enfrenta a dos equipos de All-Stars estadounidenses contra un equipo que representa al resto del mundo, con la esperanza de avivar la pasión nacionalista de jugadores y aficionados en un año olímpico. Los tres equipos disputan un torneo todos contra todos de partidos de 12 minutos para determinar el duelo final.

Jaylen Brown lideró al plantel de Barras, ligeramente mayor, con 11 puntos, y James anotó ocho para comenzar su récord de 21ra aparición en el Juego de Estrellas.

"Viejos 1-0", dijo James entre risas. "Tenemos a muchos tipos que han jugado mucho baloncesto, así que pase lo que pase, sabemos cómo mantener la compostura y ejecutar".

Unas horas antes, el máximo anotador en la historia de la NBA dijo que la presencia del juego en el área de Los Ángeles no significaba "nada, porque este no es nuestro edificio. Este es un partido de visitante".

De hecho, los aficionados de los Clippers en el Intuit Dome abuchearon a James y a la superestrella de los Lakers Luka Doncic cada vez que tocaban el balón en los dos primeros partidos.

Anthony Edwards y Cade Cunningham anotaron 11 puntos cada uno para el equipo Estrellas, ligeramente más joven, en su segundo enfrentamiento.

El líder anotador de la NBA Doncic jugó los primeros 5:05 para el Mundo en el partido inaugural antes de sentarse. La superestrella de los Lakers no había jugado desde el 5 de febrero debido a una distensión en el tendón de la corva, pero estaba decidido a jugar tras recibir su sexta selección al Juego de Estrellas.

El equipo Resto del Mundo era una clara potencia con una alineación titular que incluía al tres veces MVP Nikola Jokic, Doncic y Victor Wembanyama, quien anotó 13 puntos e instó a los All-Stars a igualar su esfuerzo en un partido no conocido por la pasión. Wembanyama se mostró visiblemente frustrado cuando entró el triple ganador de Barnes.

Desarrollo del primer partido y desempeño de jugadores

Edwards anotó 13 puntos y convirtió el triple del empate con 13,3 segundos por jugar en el tiempo reglamentario para dar inicio al minitorneo.

Edwards encestó un tiro de 14 pies para abrir el periodo de prórroga a cinco puntos. Wembanyama metió un triple, pero la estrella de los Raptors Barnes lo terminó al anotar el único tiro que intentó en el partido.

Wembanyama está cumpliendo su promesa de tomarse el partido en serio, al anotar 14 puntos para liderar al equipo Resto del Mundo. Karl-Anthony Towns sumó 10 unidades, pero Norman Powell —un californiano nacido y criado en el estado que representa a Jamaica a nivel internacional— falló un posible tiro ganador para el Mundo cuando sonó la bocina del final del tiempo reglamentario.