¡CUMPLE 40 AÑOS!
CELEBRA EN GRANDE CON LOS AMIGOS
Galeria
Diego Vivanco cumplió 40 años y lo festejó ¡en grande! con la familia y amigos de siempre.
En una estupenda celebración y atmósfera de buen gusto, reunió una serie de detalles y atractivos especiales.
Con su novia Sandra Morelos recibió a los invitados, quienes se sumaron a la felicidad que le embargó.
Ahí, los grupos más audaces sorprendieron a su gran amigo, a quien le expresaron su afecto y admiración.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Eso sí, la tarde espléndida y agradable les permitió compartir instantes de intensa alegría.
¡Qué bien la pasaron!
no te pierdas estas noticias