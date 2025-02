La Unión de LeBron James y Luka Doncic en Los Angeles Lakers

Luka Doncic llegó a la NBA en 2018 y tenía a LeBron James como su ídolo. La primera vez que se enfrentaron, Doncic le preguntó a James durante el partido si podía tener su camiseta. Y después de ese encuentro, Doncic se dirigió al vestuario de los Lakers de Los Ángeles para recoger el recuerdo.

James escribió un mensaje en la camiseta morada.

"Hay que esforzarse por la grandeza", escribió James, siendo esas palabras su lema de toda la vida.

Aquí están, casi siete años después, dispuestos a esforzarse por más grandeza — juntos. El canje que se concretó el fin de semana para enviar a Doncic a los Lakers y a Anthony Davis a los Mavericks de Dallas crea una nueva dupla de superestrellas. Primero fueron James e Kyrie Irving, James y Dwyane Wade, James y Davis y ahora, James y Doncic.

¿Funcionará? Solo hay una manera de que se declare el éxito definitivo. James e Irving ganaron un título juntos en Cleveland. James y Wade ganaron dos títulos como compañeros en Miami. James y Davis ganaron un campeonato para los Lakers en 2020.

Nada de presión, Luka.

"Quiero decir, fue increíble", dijo Doncic sobre ese día en 2018 cuando jugó contra James por primera vez. "Fue algo especial para mí. Lo admiraba como mi ídolo. Fue simplemente genial para mí. Será un día que recordaré".

Los Lakers esperan que James y Doncic tengan muchos días especiales para recordar en el futuro.

El intercambio se hizo oficial unas horas después de que James — quien tiene 40 años, lo cual es difícil de recordar a veces dadas las cifras que aún registra — tuviera un rendimiento absolutamente espectacular en el Madison Square Garden: 33 puntos, 12 asistencias y 11 rebotes en una victoria sobre los Knicks de Nueva York . James se convirtió en el segundo jugador en firmar tales estadísticas en el Garden. El otro fue Oscar Robertson, quien lo hizo en 1963 y 1965.

James, cuando está en su mejor momento, es básicamente imparable. Ha tenido cuatro juegos de 30 o más puntos desde que cumplió 40 años, empatando con Michael Jordan por la mayor cantidad en ese departamento. Está promediando 25 puntos por juego desde que cumplió 40 años. Tiene más triples-dobles como cuarentón (dos) que todos los demás cuarentones en la historia de la NBA combinados (uno).

Y ahora tiene un compañero de 25 años quien le recuerda a sí mismo de muchas maneras.

"Me encanta todo sobre su juego", dijo James en 2022. "Me encanta todo sobre él. La forma en que juega me recuerda la forma en que juego. Somos simplemente amenazas triples. Somos reboteadores. Pasamos, que es lo primero en nuestra mente, tratando de mantener a nuestros compañeros comprometidos y haciendo que se sientan bien en la cancha, manteniendo a nuestros compañeros en ritmo. Y también te anotaremos 40 si nos faltas al respeto".

Doncic, como James, ha hecho cosas que la liga prácticamente nunca ha visto antes. Tiene uno de los dos triples-dobles de 60 puntos en la historia de la NBA; James Harden tiene el otro. Es uno de los cuatro jugadores en anotar al menos 73 puntos en un juego. Su promedio de puntos es el tercero de todos los tiempos, sólo detrás de Jordan y Wilt Chamberlain.

Y ahora él y James son compañeros de equipo, Batman y Robin en algún orden, juntos para ganar, ganar en grande y ganar ahora. James lleva 22 años en la liga debido a su extraordinario compromiso con el acondicionamiento físico y la disciplina. Los Lakers seguramente esperan que algo de esa influencia se transfiera a Doncic, quien rara vez parece estar en la mejor forma física, aunque de todos modos registra números monstruosos.

Es casi como si James hubiera estado deseando esta nueva pareja desde que lo elegía en el Juego de Estrellas. A menudo se sentaban juntos en el banquillo en esos juegos. Calentaban uno al lado del otro. Doncic claramente nunca dejó de admirar a James como un ídolo.

"Él es el mejor", dijo Doncic.

En la noche en que fue a buscar esa camiseta firmada, Doncic solo llegó a las puertas del vestuario de los Lakers. Ahora es bienvenido dentro del vestuario. Y hay otra camiseta esperándolo.

Tiene un nombre diferente en la parte trasera que la que obtuvo en 2018. Un número diferente, también. Pero el mensaje será exactamente el mismo. Los Lakers trajeron a Doncic para esforzarse por la grandeza.