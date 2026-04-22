Leicester baja a tercera división

Leicester, el club que conquistó el título de la Liga Premier hace una década, disputará la próxima temporada en la tercera división del futbol inglés.

Los Foxes, que lograron el título más improbable de la era de la Premier en 2016, necesitaban una victoria el martes para mantener la esperanza de evitar el descenso, pero empataron 2-2 con Hull.

El club de los Midlands, que también conquistó la Copa FA en 2021 y compitió la temporada pasada en la máxima categoría de Inglaterra, marcha penúltimo en el Championship, la segunda división.

El descenso se concretó después de que a Leicester le restaran seis puntos en febrero por infringir las normas financieras de la English Football League cuando logró el ascenso en la temporada 2023-24. A principios de este mes, perdió su intento de revocar ese castigo, lo que lo dejó atascado en la zona de descenso.

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Se trata de un dramático desplome tras la asombrosa consagración de Leicester hace 10 años.

Sufrió durante la temporada 2014-15 para no descender de la máxima categoría y solo lo evitó gracias a una racha de victorias improbable en las últimas semanas de esa campaña.

Lo que siguió fue una notable campaña hacia el título que lo llevó a terminar 10 puntos por delante de Arsenal en lo más alto de la clasificación.

En 142 años de existencia, Leicester ha jugado solo una temporada en la tercera división del futbol inglés. Ganó el título de la League One en 2008-09 y ascendió de nuevo al Championship.

Bajar en la pirámide del futbol inglés resulta costoso principalmente por la disminución de los ingresos por derechos de transmisión.

En la temporada 2023-24, los clubes de la League One tuvieron unos ingresos totales promedio de 12,2 millones de dólares, lo que equivalía a aproximadamente una cuarta parte de los ingresos promedio de los clubes del Championship, según Deloitte. Los ingresos promedio de los clubes de la Premier esa temporada fueron de 422 millones de dólares.