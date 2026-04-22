Lens llega a la final de la Copa de Francia
PARÍS.- Florian Thauvin anotó desde el punto de penal y dio una asistencia, mientras Lens mantuvo vivas sus esperanzas de lograr el doblete nacional al vencer el martes 4-1 a Tolosa para alcanzar la final de la Copa de Francia.
Thauvin adelantó a Lens en el noveno minuto con un penal bien ejecutado, sin carrera previa, y poco después habilitó a Allan Saint-Maximin.
Santiago Hidalgo marcó por el Tolosa a los 21 minutos, antes de que el defensor Matthieu Udol restableciera la ventaja de dos goles desde corta distancia antes del descanso.
Adrien Thomasson sentenció el triunfo de Lens al 74.
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Lens enfrentará al ganador de la semifinal del miércoles entre Estrasburgo y Niza.
Lens, que está a solo un punto de Paris Saint-Germain en la clasificación de la liga francesa, ya se había medido con Tolosa el viernes en la Ligue 1, y el equipo del norte se impuso 3-2 tras ir perdiendo por dos goles.
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