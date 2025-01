Leo Dan dejó un legado en el futbol

México.- La música argentina se encuentra de luto por la muerte de Leo Dan este 1 de enero 2025 a los 82 años, se desconoce el motivo preciso de su fallecimiento, sin embargo, para el futbol también tiene una importancia.

Canciones y melodías de Leo Dan han funcionado para que los grupos de animación de Boca Juniors y de Pumas creen porras para alentar a los equipos.

Un ejemplo de ello es la canción “Pídeme la luna” que se lanzó en 1992, siendo un éxito del intérprete y que fue adaptada por los aficionados de Boca, ya que le cambiaron la letra al ritmo para poder tener una porra con la que pudieran alentar desde la tribuna.

“Vamos los Xeineze, vamos a ganar, esta es tu hinchada que te va a alentar”, se lee en la adaptación.

De igual forma el River Plate adoptó el ritmo para crear su propia porra, pese a ser los enemigos deportivos de Boca Juniors.

En la porra de los Millonarios se les escucha decir, “no veo la hora de que llegue el domingo, dejo todo lo que tengo que hacer y me voy a ver a Rover Plate”.

Mientras que en la Rebel, famosa barra de los Pumas, también adaptaron dicha melodía.

“Pídeme un traguito, pídeme un papel, pide marihuana yo te la daré, pero no me pidas que no vuelva más por Pumas eres una enfermedad”, cantan algunas veces desde la grada del Olímpico Universitario.