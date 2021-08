Leo Ramos, el nuevo técnico de Querétaro

México.- Leonardo Ramos, uruguayo de 51 años, ha sido presentado como nuevo técnico de los Gallos Blancos de Querétaro. Y ya se puso la vara alta, pues dijo que piensa en meter a este equipo a la Liguilla.

Alex Diego, director deportivo de los Gallos, le dio la bienvenida y se disculpó por los malos resultados entregados en esta gestión: "Sabemos que no hemos tenido los resultados que esperábamos, no hemos representado como se debe a la afición, y por eso vienen los cambios como es la llegada de Leo", dijo.

Ramos arribó la ciudad de Querétaro a las 2 de la mañana, y a las 8 ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo, que le dejó buena impresión: "Encontramos un plantel con predisposición, y que quiere trabajar, no hay que perder tiempo".

Se definió como un entrenador "que le gusta que sus equipos sean intensos, agresivos en todas las fases de juego... Nos gusta llegar con mucha gente a situaciones ofensivas. Espero que esto se vea en el próximo juego", en el cual los Gallos se enfrentarán en contra del Puebla. Aseguró que desde hace tiempo, "he querido venir al futbol mexicano. Es un futbol rápido, que tiene grandes jugadores y técnico. En Uruguay una estación pasa algunos partidos los fines de semana, así que conozco un poco".

Dijo que no viene a ser uno más: "creo que se puede pensar en entrar a la reclasificación y la Liguilla, esto apenas inicia. Quedan varias fechas por delante. Esto sólo se revierte con trabajo, y siempre se puede estar mejor, quedan muchos partidos por delante. Sí, sé que no hay buen rendimiento, por eso es que llegamos, pero le podemos aportar muchísimo a la institución".

No quiso criticar a la pasada gestión, de Héctor Altamirano: "No hablaré de quien haya estado en el equipo, miro hacia adelante. La idea es que la afición siente que el equipo ha tenido alguna mejora, y que esto cambie". Gallos Blancos de Querétaro es el lugar 16 de la tabla, con sólo tres puntos ganados, producto de tres empates. Aún no ha conseguido triunfo en el torneo.