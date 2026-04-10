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León busca hazaña de meterse a Liguilla

Por El Universal

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
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León busca hazaña de meterse a Liguilla

México.- León tiene un compromiso muy importante para sus aspiraciones de cara a la Fiesta Grande. Para La Fiera no existe el marguen de error en lo que queda de la temporada regular del Clausura 2026, es por ello que el encuentro en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla será importante para sus aspiraciones, deben regresar a casa con los 3 puntos en la bolsa, pues necesitan combinación de resultados, sin embargo, los esmeraldas necesitan hacer su tarea primero, y eso implica ganar sus próximos encuentros.

La dependencia de otros equipos en cuanto a los esmeraldas recae en Tigres principalmente, pues es quien ocupa la octava posición de momento, sin embargo, tanto Necaxa como Juárez también están buscando colarse a la Liguilla, pues al igual que León, tiene 16 unidades. Todo parece indicar que conseguir ese último boleto a la fase final de la Liga MX será una disputa muy cerrada y deseada por todos los que mantienen la posibilidad de colarse a la recta final del certamen.

Para La Franja, el panorama es completamente adverso. Los dirigidos por Albert Espigares han atravesado un certamen muy complicado en cuanto a los resultados, con solo 3 encuentros ganados, 4 empatados y 6 perdidos, se encuentran en la décimo quinta posición con tan solo 13 unidades en la tabla general.

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