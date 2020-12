León del Guard1anes 2020 es más maduro que el del Clausura 2019: Mena

Ángel Mena enfatizó que el Club León del Guard1anes 2020 es más maduro del que perdió la final del Clausura 2019.

Año y medio después de esa derrota, en su propia casa, los Panzas Verdes apostaron por la continuidad de Ignacio Ambriz, quien los regresó a la disputa por el campeonato de la Liga MX.

Ahora, con un marcador de 1-1 en el global con Pumas, los esmeralda aspiran a coronarse y dejar en el olvido aquel resultado.

"Aprendimos de los errores que se cometieron; actualmente, el equipo está más maduro y maneja mejor los partidos, sabiendo como reaccionar y controlar los encuentros. Esperamos que esto nos ayude y nos fortalezca para el domingo", comentó Ángel Mena, volante de La Fiera.

El empate global, a pesar de recibir la vuelta como local, no facilita la situación al León, añadió el ecuatoriano.

"En este tipo de partidos no hay favoritos. Sabemos que enfrentamos a un rival, con una moral muy alta por lo hecho ante el Cruz Azul. En la ida, creo que no estuvimos tan cómodos en el funcionamiento con la pelota, pero así son las finales, muy cerradas. Después, con el empate, nos da mucha seguridad, porque en nuestra cancha generamos mucho y esperamos tener un buen día para conseguir el título".