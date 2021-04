León logra tercera victoria consecutiva tras derrotar al Toluca

El campeón está de regreso. El León ligó su tercera victoria en fila al derrotar 2-1 al Toluca, para llegar a 17 unidades para meterse ya entre os ocho primeros del torneo, mientras que los Diablos se quedaron en 19 unidades, pero acumulan cuatro juegos sin sumar de a tres.

Aunque León dominó toda la primera parte, Toluca no lo hizo mal. Aguantó, Luis García, quien reapareció en la portería mantuvo a raya a los atacantes esmeraldas con grandes atajadas y cuando no pudo, se ayudó de una decisión arbitral que le anuló un gol a los locales.

En la agonía de los primeros 45 minutos, Michael Estrada se sacó un gran gol de la chistera, con sombrerito incluido para abrir el marcador (45'). Pero León no iba a quedarse así. Los Panzas Verdes comenzaron a hacer lo que mejor hacen, dominar la pelota, pasearla por todo el campo y coronaron el empate con una jugada prefabricada que terminó con un cabezazo Stiven Barreiro (51').

León siguió machacando, echando para atrás a los Rojos que no supieron cómo reaccionar. Vino la polémica con un supuesto penalti de Barbieri. Luis García tapó el primer disparo de Ángel Mena, en segundo de Fernando Navarro pero la pelota regreso con el ecuatoriano que el fin empujó el balón a la red (72'). Toluca quiso reaccionar pero no pudo hacer un disparo frontal a la portería de Rodolfo Cota y León hasta se dio el gusto de darle juego a futbolistas no tan habituales.