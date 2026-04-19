León se impone con autoridad ante Bravos
México.- León mantiene vivas sus esperanzas de Liguilla y esta noche derrotó 3-1 a Bravos de Juárez en la fecha 15 del Clausura 2026
La figura del partido fue Ismael Díaz, quien abrió el marcador al minuto 30´ con una brillante jugada individual que incluyó un recorte preciso y un remate de derecha. Justo antes del descanso, al 45+2, el mismo Díaz firmó su doblete tras aprovechar una asistencia de Cambindo, enviando a la Fiera al vestidor con una cómoda ventaja de dos goles.
En el arranque del segundo tiempo, el conjunto fronterizo buscó reaccionar. Al minuto 50, se señaló un penal a favor de la visita que Estupiñán se encargó de canjear por gol al 52´, engañando al arquero y poniendo el 2-1 que le devolvía la esperanza a los dirigidos por Juárez.
Sin embargo, el equipo esmeralda no permitió que la remontada creciera. Al minuto 68´, Arcila sentenció el marcador con un disparo colocado que dejó sin oportunidad al guardameta rival, sellando el 3-1 definitivo.
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