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León se impone con autoridad ante Bravos

Por El Universal

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
León se impone con autoridad ante Bravos

México.- León mantiene vivas sus esperanzas de Liguilla y esta noche derrotó 3-1 a Bravos de Juárez en la fecha 15 del Clausura 2026

La figura del partido fue Ismael Díaz, quien abrió el marcador al minuto 30´ con una brillante jugada individual que incluyó un recorte preciso y un remate de derecha. Justo antes del descanso, al 45+2, el mismo Díaz firmó su doblete tras aprovechar una asistencia de Cambindo, enviando a la Fiera al vestidor con una cómoda ventaja de dos goles.

En el arranque del segundo tiempo, el conjunto fronterizo buscó reaccionar. Al minuto 50, se señaló un penal a favor de la visita que Estupiñán se encargó de canjear por gol al 52´, engañando al arquero y poniendo el 2-1 que le devolvía la esperanza a los dirigidos por Juárez.

Sin embargo, el equipo esmeralda no permitió que la remontada creciera. Al minuto 68´, Arcila sentenció el marcador con un disparo colocado que dejó sin oportunidad al guardameta rival, sellando el 3-1 definitivo.

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