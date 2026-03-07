Lesión de CR7, más grave de lo previsto
RIAD.- El técnico de Al Nassr, Jorge Jesus, reveló el viernes que la lesión en el isquiotibial de Cristiano Ronaldo es más grave de lo que se pensó al principio.
El astro portugués, de 41 años, salió cojeando de la victoria 3-1 de Al Nassr sobre Al Fayha en la liga de Arabia Saudí el fin de semana pasado.
"En el último partido, Cristiano salió con una lesión muscular", dijo Jesus a los periodistas. "Después de las pruebas a las que se sometió, quedó claro que es una lesión más grave de lo que esperábamos".
"Necesitará descanso y recuperación. Cristiano viajará a España para recibir tratamiento, al igual que otros jugadores que se lesionaron. Necesitará tratamiento de su fisioterapeuta personal. Esperamos que regrese pronto para ayudar al equipo".
La disponibilidad del ex del Real Madrid para los amistosos de Portugal a finales de este mes con miras al Mundial, ahora podría estar en duda.
Portugal enfrentará a México en Ciudad de México, en la reapertura del estadio Azteca, el 28 de marzo antes de enfrentar a Estados Unidos en Atlanta el 1 de abril.
Cristiano ha marcado 21 goles en 22 partidos de liga esta temporada para Al Nassr.
