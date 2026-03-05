Leverkusen logra un triunfo en Hamburgo

HAMBURGO.- Dos jóvenes jugadores del Bayer Leverkusen se combinaron para marcar un gol decisivo y vencer 1-0 al Hamburgo SV 1-0 en la Bundesliga el miércoles, lo que impulsó el desafío menguante del equipo por la clasificación a la Liga de Campeones.

Leverkusen estaba teniendo un partido frustrante, con un gol anulado por mano y una decisión de penalti revocada tras la revisión en video, antes de que el mediocampista de 20 años Ibrahim Maza y el delantero de 19 Christian Kofane se asociaran para el único gol a los 73 minutos.

Maza atrajo a jugadores de Hamburgo antes de prolongar el balón para Kofane, quien lo clavó en el ángulo superior izquierdo.

La joven figura de Hamburgo, Luka Vuškovic, arrojó sus botines contra el banquillo con frustración al final. El defensor de 19 años, cedido por el Tottenham, vio cómo el arquero del Leverkusen, Janis Blaswich, le bloqueaba un remate en los últimos segundos y luego cabeceó el rebote al travesaño. Hamburgo es 11mo y no ha ganado en tres partidos.

Leverkusen se mantuvo sexto en la Bundesliga, pero recortó a tres puntos la distancia con el Stuttgart, cuarto clasificado y último equipo en puestos de Liga de Campeones.

El entrenador del Leverkusen, Kasper Hjulmand, hizo cinco cambios en su alineación, en parte por lesiones, y le dio su primera titularidad con el primer equipo al extremo germano-estadounidense de 18 años Montrell Culbreath, quien jugó 80 minutos. El partido estaba previsto originalmente para enero, pero fue reprogramado cuando el techo del estadio de Hamburgo sufrió daños estructurales tras fuertes nevadas y requirió reparaciones urgentes.

La victoria sobre Hamburgo forma parte de una racha crucial de partidos para el Leverkusen, que se enfrenta al Arsenal en los octavos de final de la Liga de Campeones la próxima semana y está teniendo dificultades para clasificarse a la Liga de Campeones de la próxima temporada después de haber ganado uno de sus cuatro partidos anteriores de la Bundesliga antes del miércoles.