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Lewis Hamilton se lleva la pole position

Mientras que ´Checo´ Pérez partirá de la parte trasera

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Lewis Hamilton se lleva la pole position
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      México.- Lewis Hamilton voló en el Autódromo "Hermanos Rodríguez" para quedarse con la Pole Position del Gran Premio de la Ciudad de México, repitiendo lo que hizo hace 10 años. George Russell largará en el segundo puesto y Charles Leclerc en el tercero.

      Gracias a una penalización sobre Max Verstappen, el italiano de Mercedes, Antonelii, saldrá en el cuarto puesto.

      Dentro de la primera ventana de la qualy, Ferrari volvió a quedar en lo más alto de la clasificación, aunque ahora fue por el gran actuar de Lewis Hamilton. El piloto inglés marcó un tiempo de un minuto 17 segundos y 341 milésimas; detrás de él se asomaron Isaac Hadjar (Red Bull) y Charles Leclerc, el otro volante del equipo italiano.

      Kimi Antonelli se quedó en la novena posición con una diferencia de .577 milésimas del siete veces campeón del mundo.

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      Sergio "Checo" Pérez se fue eliminado en la Q1, el cambio de la unidad de potencia no funcionó como se esperaba y quedó en el lugar 21 de la parrilla.

      El joven italiano de Mercedes volvió a quedarse fuera de los primeros tres en la Q2. Para esta ocasión, Lando Norris fue quien lideró al grupo con un registro de un minuto 16 segundos y 728 milésimas. Max Verstappen rugió en esta ventana y encontró el segundo puesto de la parrilla a tan solo 148 milésimas del todavía campeón del mundo; el tercer puesto fue de Leclerc.

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