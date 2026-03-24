logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Fotogalería

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Liberan los Patriots al QB Josh Dobbs

Por AP

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Liberan los Patriots al QB Josh Dobbs

Los Patriotas de Nueva Inglaterra tendrán un nuevo suplente para el quarterback Drake Maye la próxima temporada.

El equipo dejó en libertad a Josh Dobbs el lunes, quien fue el suplente de Maye la temporada pasada durante su camino al Super Bowl. La decisión llega dos semanas después de que los Patriots firmaran a Tommy DeVito, su tercer quarterback en 2025, con una extensión de dos años por un valor de hasta 7,4 millones de dólares, con dos millones garantizados.

Los Patriots también anunciaron la contratación del tackle ofensivo James Hudson III y del cornerback Kindle Vildor.

Dobbs participó en cuatro partidos la temporada pasada en Nueva Inglaterra, y completó siete de diez pases para 65 yardas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ahora buscará trabajo en lo que podría ser su séptimo equipo de la NFL desde que Pittsburgh lo seleccionó en la cuarta ronda del draft de 2017. Dobbs pasó dos temporadas con los Steelers y también estuvo en Tennessee, Arizona, Minnesota, San Francisco y Nueva Inglaterra.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hawks aplastan a Grizzlies Memphis con récord de puntos
Hawks aplastan a Grizzlies Memphis con récord de puntos

Hawks aplastan a Grizzlies Memphis con récord de puntos

SLP

AP

Nickeil Alexander-Walker lideró la ofensiva de los Hawks con 26 puntos anotados.

Francisco Cerúndolo sorprende a Medvedev y avanza en Miami
Francisco Cerúndolo sorprende a Medvedev y avanza en Miami

Francisco Cerúndolo sorprende a Medvedev y avanza en Miami

SLP

AP

El argentino Francisco Cerúndolo venció al ruso Daniil Medvedev y se metió en octavos de final en Miami.

Thunder Oklahoma City gana 12 partidos seguidos en la NBA
Thunder Oklahoma City gana 12 partidos seguidos en la NBA

Thunder Oklahoma City gana 12 partidos seguidos en la NBA

SLP

AP

Shai Gilgeous-Alexander anotó 22 puntos y Jalen Williams volvió tras lesión para fortalecer al Thunder.

Pistons de Detroit frenan racha de nueve victorias de Lakers
Pistons de Detroit frenan racha de nueve victorias de Lakers

Pistons de Detroit frenan racha de nueve victorias de Lakers

SLP

AP

Luka Doncic jugó tras anulación de falta técnica, pero no evitó la derrota de los Lakers.