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Lideran Freeman y Pages a Dodgers

Los actuales campeones vencieron de visita a los Nacionales

Por AP

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Lideran Freeman y Pages a Dodgers

WASHINGTON.- Freddie Freeman conectó dobles de dos carreras en la primera y la segunda entradas, y el cubano Andy Pages añadió un jonrón de tres carreras en la quinta para ayudar el sábado a los Dodgers de Los Ángeles a aplastar 10-5 a los Nacionales de Washington.

Pages se fue de 5-3 para elevar su promedio a .500 (15 de 30) en el inicio de la temporada. Los Dodgers han anotado 23 carreras con 32 hits en los primeros dos juegos de esta serie, pese a perder a Mookie Betts en la primera entrada el sábado por dolor en la parte baja de la espalda.

Tyler Glasnow (1-0) permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas. Ponchó a nueve y otorgó dos bases por bolas.

Jake Irvin (1-1) permitió seis carreras y ocho hits en cuatro entradas.

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CJ Abrams conectó un jonrón por los Nacionales.

El venezolano Miguel Rojas, quien reemplazó a Betts en el campocorto antes de la parte baja de la primera, pegó un elevado de sacrificio en la segunda para poner el marcador 3-0.

Por los Nacionales, el dominicano José Tena de 1-1 con una producida. El venezolano Jorbit Vivas de 3-1 con una anotada.

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