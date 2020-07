Liga de Balompié Mexicano iniciará con público: Salcido

Aún no existe una meseta en las estadísticas que presagie el control de la pandemia del Covid-19, pero el futbol naciente no se percibe a sí mismo sin público en la tribuna.

Carlos Salcido, presidente de la recién creada Asociación Nacional de Balompié Mexicano, anunció que el nuevo circuito futbolístico del país sólo contempla un escenario: jugar en presencia de aficionados.

"Lo tenemos muy claro. Queremos arrancar el torneo con gente, así que, si lo retrasamos 15 días, no hay problema. Tenemos que iniciar con los estadios llenos y que la gente de la Liga de Balompié Mexicano pueda, sin ningún problema, presenciar nuestro futbol", dijo en conferencia de prensa.

La fecha establecida para el banderazo de salida de la es el 16 de octubre; sin embargo, no hay indicios de que, para entonces, la situación sanitaria en México se haya revertido.

"Todos sabemos que algunos estados están en semáforo rojo y apenas empiezan a abrir. El 16 de octubre lo iniciamos, si lo tenemos que aplazar un poco, no tenemos ningún problema", reiteró el exdefensor.