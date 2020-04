Liga española iniciará entrenamientos individuales el lunes

MADRID (AP) — Los clubes del fútbol español podrán reabrir sus instalaciones para entrenamientos individuales se podrán retomar desde la próxima semana, con la Liga se encamina española a reanudar la temporada en algún momento de junio.



El gobierno español anunció el martes un plan de cuatro fases para que el país vuelva "a una nueva normalidad" tras la pandemia de coronavirus.

Se permitirá que los deportistas profesionales regresen a los entrenamientos individuales el lunes, semanas después de que los eventos deportivos fueron paralizados en uno de los países europeos más golpeados por el brote.

El anuncio ocurre el mismo día que el gobierno de Francia prohibió los grandes eventos deportivos hasta septiembre, con lo que se puso fin a la temporada de fútbol.

En un mensaje a la nación, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez dijo que los entrenamientos "básicos" de deportistas profesionales se permitirán desde el 4 de mayo, cuando inicie la primera fase del plan dirigido a relajar el confinamiento que fue impuesto el 14 de marzo.

Sánchez no dijo cuándo se permitirá la disputa de competencias deportivas, pero La Liga ha contemplado un periodo de entrenamiento de un mes antes de poder reanudar.

La Liga envió a los clubes un protocolo detallado de medidas de seguridad para regresar a los entrenamientos. El protocolo consiste de cuatro fases, incluyendo una de preparación que deberá seguirse en los entrenamientos individuales, sesiones en grupos pequeños y finalmente sesiones con el equipo completo.

En la fase inicial, se espera que los jugadores utilicen las instalaciones de entrenamiento, pero no podrán interactuar con sus compañeros. Se espera que los entrenamientos en grupo ocurran unas semanas después durante la segunda fase del plan del gobierno.

Está previsto que los encuentros se disputen en estadios vacíos cuando reinicie la temporada. Las autoridades locales creen que los eventos deportivos se mantendrán sin aficionados durante todo el verano.

Sánchez también dijo que espera que las instalaciones de alto rendimiento deportivo vuelvan a abrir durante la segunda fase del plan de gobierno que iniciará tan pronto como el 11 de mayo, dependiendo de la situación en cada región. Iniciará el 18 de mayo en la mayor parte del país.

España registra más de 210.000 casos confirmados de COVID-19. Cerca de 24.000 personas han fallecido por el nuevo coronavirus en el país.

Algunos clubes ingleses y alemanes ya habían reabierto sus centros de entrenamiento y el presidente de La Liga española, Javier Tebas, dijo el martes que ese era el ejemplo a seguir.

"No entiendo por qué habría más peligro en jugar al fútbol a puerta cerrada, con todas las medidas de precaución, que trabajar en una línea de montaje, estar en un barco de pesca en alta mar, etc", afirmó Tebas. "Si hay importantes sectores económicos que no pueden reiniciar su actividad, de manera segura y controlada, podrían terminar desapareciendo. Eso podría pasarle al fútbol profesional".