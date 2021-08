Liga española tampoco prestará jugadores a eliminatorias mundialistas

La Liga española prometió respaldar a sus clubes que no estén dispuestos a liberar jugadores para los partidos en Sudamérica.

A diferencia de otros compromisos internacionales, la FIFA ya no está dando exenciones a los jugadores para no ser convocados en caso de que tengan que cumplir a una cuarentena al volver al país donde militan con un club.

La Liga española fustigó la "grave decisión unilateral" de la FIFA de permitir a la Conmebol añadir tres días a las convocatorias de sus selecciones para escenificar sendas triple fechas en septiembre y octubre.

Ello implica que, incluso si relajasen los requisitos de cuarentena para los jugadores de países en la lista rojas, los mismos no tendrían el descanso suficiente para poder actuar con sus clubes al reanudarse las ligas.

"La asociación española entiende que el calendario mundial no puede ni debe ser modificado de esta forma, en especial existiendo soluciones alternativas", dijo La Liga, que ya tiene a 25 jugadores de 13 clubes citados por las selecciones sudamericanas.

La Conmebol intenta completar la mayor parte de su proceso de eliminatorias antes del sorteo en abril del Mundial de Qatar 2022, y recibió el aval del Bureau de la FIFA encabezado por el presidente Gianni Infantino a inicios de este mes.

La Asociación de Clubes Europeos ha tomado la iniciativa en el rechazo a las medidas de la FIFA. El grupo es encabezado por Nasser Al-Khelaifi, el presidente qatarí del Paris Saint-Germain.

Si esta decisión abarca a Concacaf, la Selección Mexicana sería afectada por los llamados a gente como Héctor Herrera del Atlético de Madrid; Andrés Guardado y Diego Lainez del Betis; Néstor Araujo del Celta de Vigo.