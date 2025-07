Liga MX: Atlético de SL recibe a Rayados

La Liga MX continua con la segunda Jornada del torneo este viernes, donde se vivirán tres partidos que prometen goles, emociones y con equipos que tras tropezar en la primera fecha, buscarán ganar sí o sí.

La programación que tiene el futbol mexicano empieza con el duelo entre Necaxa y Querétaro, arranca a las 7:00 pm, y se jugará en el estadio Victoria, en Aguascalientes.

Los Rayos, vienen de perder ante el campeón defensor del certamen, Toluca, en el Nemesio Diez, 3-1. Por lo que Fernando Gago intentará ganar su primer partido frente su gente. Por su parte, los Gallos Blancos cayeron (1-0) ante los Xolos.

Para el siguiente encuentro, en punto de las 21:00 horas (todos los horarios son tiempo de CDMX), Monterrey quiere con urgencia sumar de tres puntos, cuando visite al Atlético de San Luis en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Un conjunto local que dio una sorpresa la fecha pasada cuando venció a León (1-0) y hoy tratará de defender su arco ante el poderío ofensivo de los regios, quienes irán con hambre de triunfo tras perder 3-0 ante Pachuca.

Para el último show de la jornada, Mazatlán abre las puertas de su estadio El Encanto, para recibir a Puebla, a las 9:05 pm. El equipo local viene de un positivo empate ante Cruz Azul, (0-0) mientras que los camoteros perdieron en su casa ante los Rojinegros del Atlas, 2-3.

- ¿Dónde ver los juegos del viernes?

- Necaxa vs Querétaro: Claro TV, Azteca 7, Vix y Azteca Deportes.

- Atlético San Luis vs Monterrey: ESPN

- Mazatlán vs Puebla: Tubi.