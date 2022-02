Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 7 del Clausura 2022?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La Jornada 7 del Clausura 2022 tiene entre sus duelos más atractivos el Clásico Capitalino entre Pumas y América, sumado a que la racha negativa de las Águilas podría culminar en Ciudad Universitaria con un despido de Santiago Solari.

Otro equipo en crisis es Chivas, quien recibe a la revelación del torneo, el Puebla. Los dirigidos por Nicolás Larcamón buscarán estar al frente de la tabla general.

Un club más que tambalea en resultados son los Rayados, para esta fecha se enfrentan al Atlético de San Luis.

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 7 del Clausura 2022?

Jueves 24

Pachuca vs Mazatlán

19:00 horas / FOX Sports, Claro Sports, Marca Claro

Querétaro vs Toluca

21:00 horas / FOX Sports



Viernes 25

Necaxa vs León

19:00 horas / Azteca 7, TUDN, ESPN 3

Xolos vs Atlas

21:00 horas / FOX Sports 2

Juárez vs Tigres

21:00 horas / Afizzionados



Sábado 26

Monterrey vs Atlético de San Luis

17:00 horas / FOX Sports

Chivas vs Puebla

19:00 horas / Afizzionados

Pumas vs América

21:00 horas / TUDN



Domingo 27

Cruz Azul vs Santos

19:00 horas/ TUDN.