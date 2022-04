Liga MX expulsó a más de 200 aficionados de sus estadios

La Liga MX ha implementado sanciones más duras para quienes no tengan un buen comportamiento durante los partidos.

Es por esto que una alta cifra de aficionados ha sido expulsados de algunos estadios del futbol mexicano por no cumplir con estas normas.

Todo comenzó el 6 de abril en el Estadio Nemesio Diez.

Ese día, durante el juego entre el Toluca y los Rayados (duelo pendiente de la Jornada 4 del Clausura 2022), la policía estatal retiró a 15 aficionados del inmueble.

"Ello por no acatar indicaciones de buen comportamiento, alterar el orden y molestar a otros asistentes al partido", publicó la Liga MX en un comunicado ese día.

Siete días más tarde, el 13 de abril, en el Estadio Akron fueron desalojadas 10 personas.

Se llevaba a cabo el juego entre Chivas y Rayados, cuando elementos de seguridad comenzaron a retirar a estos personajes, luego de que se presenciara el "Eeeh, pu..." y pleitos en la tribuna.

"Tras las manifestaciones discriminatorias en los minutos finales del partido pendiente de la Jornada 12 entre Chivas y Rayados fueron retiradas cinco personas del Estadio Akron", mencionó la liga.

Y añadieron en dicho texto que: "Además, tras contenerse conatos de riña en distintas zonas de la tribuna se retiró a cinco personas más".

Pero la cosa no quedó ahí. Nuevamente en la Perla Tapatía hubo problemas, pero esta vez en la casa de los Rojinegros.

El "Eeeh pu..." se escuchó en el Estadio Jalisco y aquí fueron retiradas cerca de 200 personas por estos actos.