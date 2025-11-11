Liga MX implementará sistema semiautomático de fuera de lugar

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- La Liga MX se encuentra a días de estrenar un sistema que la pondrá a la vanguardia y a la par de las mejores ligas de Europa, al implementar durante la Liguilla del Apertura 2025 el fuera de lugar semiautomático.

Con el respaldo de la Federación Mexicana de Futbol y empresas tecnológicas, Mikel Arriola, presidente del organismo, confirmó que en pocos días se podrá contar con ese apoyo para los silbantes.

"Tenemos un par de semanas adicionales para terminar ya con nuestra inversión. Es una bastante alta, pero vale la pena para poder traer el mismo mecanismo tecnológico del fuera de lugar que tiene la Liga Premier", mencionó.

Arriola, quien presumió que la Liguilla de la Liga MX Femenil cuenta con VAR, añadió que el fuera de lugar semiautomático se quedará ya en todos los estadios.

"La instalación implica más de 30 cámaras por estadio. Llevamos trabajando en ello todos estos meses, pero esto ya se queda para siempre".

El dirigente aprovechó la oportunidad para hablar un poco sobre la Selección Mexicana y sus próximos partidos, reiterando que el Tricolor contará con los mejores rivales para la Copa del Mundo de 2026.

"Estamos preparando la gira de Javier Aguirre por Centroamérica. Sabemos que hay una eliminatoria vigente en Concacaf y estamos esperando esos resultados. México tendrá los mejores rivales para el siguiente año", finalizó.