Liga MX presenta calendario del Clausura 2026 con Toluca en busca del tricampeonato

El Toluca buscará hacer historia en el Clausura 2026 de la Liga MX tras el bicampeonato.

Por El Universal

Diciembre 15, 2025 07:48 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Con el torneo Apertura 2025 finalizado, la Liga MX ya reveló el calendario para el Clausura 2026, donde el Toluca busca el tricampeonato en un semestre que da pie al Mundial en nuestro país.

Al tratarse de año mundialista, la agenda presentó un par de cambios comparada con otros torneos. Uno de ellos son las fechas dobles, contando con tres para este certamen; la primera en la semana dos. Después de la Jornada 3 habrá un parón de 15 días por los amistosos de la Selección Mexicana que son fuera de fecha FIFA.

El arranque del semestre está programado para el viernes 9 de enero con una triple cartelera, teniendo como duelo inaugural el Atlas vs Puebla en el Estadio Jalisco. Toluca estrena el bicampeonato con una visita al BBVA para medirse ante los "Rayados" de Monterrey.

Para la fase final del Clausura 2026, los equipos no contarán con los seleccionados mexicanos, ya que ellos se concentrarán un par de semanas antes por petición expresa de Javier Aguirre con el fin de trabajar rumbo al Mundial. Además, los clubes podrán jugar con nueve jugadores "No Formados en México", cuando el reglamento dicta que son siete en cancha.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Liguilla comienza el 2 y 3 de mayo con la ida de los cuartos de final, la vuelta son el 9 y 10. Las semifinales están programadas para el 13 del mismo mes, con los segundos duelos jugándose 16 y 17. La final de ida es el 21 de mayo y la de vuelta el 24.

Los clásicos del futbol mexicano

Chivas vs América / sábado 14 de febrero

Chivas vs Atlas / sábado 7 de marzo

Tigres vs Monterrey / sábado 7 de marzo

América vs Pumas / sábado 21 de marzo

Cruz Azul vs América / sábado 11 de abril

