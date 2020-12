Liga MX respalda al Cruz Azul tras señalamientos de periodista

El Cruz Azul ya recibió el respaldo por parte de la Liga MX, tras los señalamientos de Héctor Huerta, periodista de ESPN.

La Máquina, a través de un comunicado, solicitó ayer el apoyo por parte de la organización del balompié nacional

"La Liga MX quiere expresar su total apoyo, solidaridad y confianza a los jugadores y el cuerpo técnico del Club Cruz Azul, después de las declaraciones que van en contra de la integridad del juego. Esta Liga, desde su inicio y en todo momento, ha manifestado que el 'Juego Limpio' es nuestro principal eje rector, y confiamos plenamente en que quienes integran y participan en la Liga lo entienden y practican de la misma manera".

El sábado por la noche, los celestes respondieron ante las acusaciones de Huerta: "Declaraciones irresponsables de un comentarista que trabaja para la cadena ESPN han hecho que lo sucedido en la reciente semifinal se salga de contexto meramente deportivo al grado tan delicado de dañar nuestra ética e integridad, no sólo como jugadores sino como personas".

Sin embargo, el periodista se retractó anoche, al decir que nunca dijo la palabra "amaño" y que fueron las redes sociales que agudizaron sus palabras sobre lo sucedido en las semifinales del Guardianes 2020.

"Nunca he hablado de que el partido estuvo arreglado, eso fue de las redes sociales. Lo que sí digo es que le hablaron al oído, pero las tentaciones pueden ser diversas. Ahora, lo que la gente interprete, yo no soy dueño de eso. Sólo soy dueño de mis palabras", replicó Huerta.

"El futbol, especialmente lo que sucede dentro de la cancha, debe entenderse como un ejemplo para cada uno de nuestros aficionados, por los valores que del propio juego se desprenden más allá de los resultados que naturalmente conlleva la competencia: trabajo en equipo, responsabilidad, respeto, solidaridad, voluntad y perseverancia, por mencionar solo algunos", comunicó la Liga MX.