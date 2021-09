Liga MX suelta a 24 seleccionados a la Conmebol

¿Y si México fuera Inglaterra? Menudo problema habría con la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Para esta Fecha FIFA que comienza mañana, la Liga MX dejara que 24 jugadores de sus respectivos clubes, dejen el país, vayan a Sudamérica, donde opera la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para jugar tres fechas de su eliminatoria.

A diferencia de Europa, las autoridades mexicanas, en esta época de pandemia, no ponen ninguna traba para salir del país, menos para regresar, no hay cuarentena o pruebas, más allá de alguna prueba que hagan sus equipos...

Así que hay paso libre, a pesar de la tercera ola de la pandemia.

COLOMBIA. La Federación de Colombia es la que más pidió con seis jugadores, destacando Roger Martínez de América; Camilo Vargas, portero del Atlas; los zagueros de Pachuca Óscar Murillo y Yairo Moreno; William Tesillo de León y John Stefan Medina de los Rayados de Monterrey.

ECUADOR. Ángel Mena encabeza la nomina ecuatoriana, que se lleva a cinco jugadores de la Liga MX. Bryan Angulo de Cruz Azul regresa a un llamado; sorprendente apareció Washington Corozo de Pumas. Además están Michael Estrada de los Diablos Rojos de Toluca y Félix Torres, defensa de Santos.

CHILE. Claudio Baeza de Toluca, Nicolás Díaz de Mazatlán, Jean Meneses de León, Diego Valdés de Santos y Sebastián Vegas de Monterrey,

PARAGUAY. Para Paraguay van tres. El americanista Richard Sánchez va por las Águilas, Brian Samudio va de Toluca y Antony Silva de Mazatlán. Carlos González de Tigres no viajará al estar lesionado.

PERÚ. Yoshimar Yotún de Cruz Azul y Anderson Santamaría del Atlas, son los dos llamados por Perú.

URUGUAY. Los charrúas convocaron a Jonathan Rodríguez de Cruz Azul y Fernando Gorriarán de Santos Laguna.

VENEZUELA. Rómulo Otero de la Máquina Cementera va por la vino tinto, que también llamó a Fernando Aristeguieta, pero este no pudo acudir al ser operado por un golpe en el rostro.