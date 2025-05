Impacto de Manny Machado en la Liga Nacional de Béisbol

SAN DIEGO (AP) — Después de la última victoria de unos Padres en ebullición, Manny Machado intentó ver los últimos minutos del triunfo de San Diego FC, el club de expansión de la MLS en el que es socio fundador e inversor. Sin embargo, su atención no estaba completamente en la pantalla: también tenía que vigilar de cerca a su hijo de un año que deambulaba por el camerino.

La vida de Machado ha cambiado en sus 30 años, y tiene más demandas de tiempo que nunca. Sin embargo, el toletero de San Diego también ha completado una de los mejores etapas de su carrera en el primer cuarto de su 14ta temporada en las Grandes Ligas.

El astro dominicano extendió a 14 su racha de juegos bateando de hit el miércoles por la noche con dos imparables, dos bases por bolas y la carrera anotada número 500 de su trayectoria en San Diego. Los Padres vencieron 5-1 a los Ángeles de Los Ángeles. Se trata de la segunda racha más larga de su carrera, solo superada por una seguidilla de 16 juegos con Baltimore en 2016.

El promedio de bateo de Machado ha subido a .340, el más alto en la Liga Nacional. Durante su racha de dos semanas y media, Machado batea para .480 (24 de 50) con cinco extrabases, nueve carreras impulsadas, 15 carreras anotadas y un OPS de 1.179.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Machado insiste en que él es solo una pieza dentro de una alineación que ha mantenido a los Padres cerca de la cima de la clasificación general de MLB durante el primer cuarto de la temporada regular. San Diego amaneció 27-15 en su día libre el jueves, igualando a los Dodgers y los Tigres de Detroit por la menor cantidad de derrotas en las mayores.

"Estoy teniendo algunos buenos turnos al bate y haciendo buen contacto", dijo Machado. "Tenemos un equipo tan especial aquí. Se siente genial venir al estadio todos los días y poder hacer algo especial cada noche".

Sus coaches y compañeros de equipo están un poco más impresionados con las actuaciones de Machado, y los números subyacentes muestran por qué.

Machado ha conseguido un hit en 34 de sus 42 juegos, incluidas 15 actuaciones de múltiples hits. Su porcentaje de líneas (32.8) es el quinto mejor en las mayores, y ha puesto muchas más bolas en juego que los cuatro bateadores delante de él. Su promedio de bateo esperado (.348) es el segundo en las mayores solo por detrás de Aaron Judge, lo que significa que Machado está haciendo contacto de calidad constantemente.

"No me sorprende nada de Manny Machado, pero tampoco quiero darlo por sentado", dijo el manager de los Padres Mike Shildt. "A veces, con gente como Manny, lo hacen bien y piensas: claro, se supone que eso es lo que saben hacer'. Pero está haciendo muchas cosas realmente, realmente bien. Está bateando bien, usando todo el terreno, impulsando carreras, consciente de la situación. Me encanta su swing. Es un swing tan bonito de ver. Defensivamente ha sido fantástico, y en las bases ha sido tremendo. Es un pelotero completo".

Un aspecto importante del juego reciente de Machado está recibiendo elogios de todos: ha recibido nueve bases por bolas y apenas diez ponches durante su racha, demostrando la mejorada disciplina en el plato de un toletero que no siempre ha sido tan selectivo.

"Estás hablando de un bateador peligroso que se ha vuelto aún más peligroso, porque ahora simplemente no está persiguiendo", dijo Shildt. "No se va a eliminar a sí mismo... Te va a obligar a hacer algo en la zona. Cuando tienes ese tipo de talento con ese tipo de swing consistente, y está consistentemente (bateando) en la zona y empujando la bola a todas partes, es algo especial".

La tasa de Machado haciendo swing fuera de la zona de strike es del 21.5% durante esta racha, por debajo de su promedio de carrera alrededor del 28%, y ha hecho swing a solo cuatro de 40 lanzamientos fuera de la zona en los últimos cinco juegos. En general, el porcentaje de ponches y el porcentaje de bases por bolas de Machado esta temporada están a fracciones de los mejores registros de toda su carrera.

Machado esta importancia a los impresionantes números, atribuyéndolos a la experiencia.

"Nada más haciendo lo normal", dijo Machado. "Cuanto más envejeces, sabes lo que están tratando de hacerte, o cómo están tratando de atacarte, así que solo estoy tratando de tener algunos turnos de calidad".

Pero sus compañeros de equipo han notado el esfuerzo concertado de Machado por ser disciplinado, y piensan que puede ser contagioso con unos Padres que apuntan llegar lejos en octubre.

"Está haciendo swing a muchos de sus lanzamientos, los que él quiere", dijo Xander Bogaerts. "No muchos lanzamientos al borde. Cuando está bateando así, los equipos siempre tienden a ser un poco cuidadosos contigo, (pero) él no está haciendo swing a bolas. No se está expandiendo tanto. Está muy concentrado en este momento".