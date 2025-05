Liguilla MX | ¿Cuándo y dónde ver el León vs Cruz Azul?

Este jueves continúa la actividad de la Liguilla del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, con la Ida de los Cuartos de Final entre Cruz Azul y León.

La Máquina de Vicente Sánchez visita a la Feria para presentarse en esta Fiesta Grande, luego de conseguir su boleto a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el próximo mes de junio ante el Vancouver.

León, que no contará con James Rodríguez por su expulsión en la última jornada, buscará sacar ventaja en casa, frente a uno de los principales candidatos a coronarse en este certamen.

Luego de darse a conocer que han quedado oficialmente excluidos de la Copa Mundial de Clubes 2025, los Esmeraldas buscarán sacarse la espina en el torneo local, aunque su nivel ha venido en descenso.

Además, la estadística no favorece al León. Su último triunfo como local ante Cruz Azul se dio en la Jornada 5 del torneo Clausura 2019 y de los últimos ocho duelos, siete victorias de Cruz Azul y un empate son los números que deberá revertir La Fiera.

¿Cuándo y dónde ver el León vs Cruz Azul?

El choque de Ida de los Cuartos de Final entre León y Cruz Azul no podrá ser visto en televisión abierta. Aquí te contamos todos los detalles.

Fecha: jueves 8 de mayo.

Horario: 21:10.

Transmisión: Tubi.

También podrás seguir todas las acciones del León vs Cruz Azul en nuestro minuto a minuto en EL UNIVERSAL Deportes.

Necaxa y Tigres se enfrentan en juego de ida

A diferencia de la fase regular, Necaxa será transmitido en televisión abierta para su juego de cuartos de final contra Tigres.

Hora: 19:00 horas (centro de México)

Transmisión: Azteca 7, Claro Sports y ViX Premium