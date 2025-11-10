Liguilla MX: Duelos del Play-In AP2025 ya tienen fecha y hora

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Liguilla está cada vez más cerca de comenzar. Luego de que terminara la Fase Regular del Apertura 2025, la Fiesta Grande se encuentra a la vuelta de la esquina.

El pasado domingo, se disputó la Jornada 17 y se definió qué equipos seguirían en la lucha por el título del futbol mexicano.

Además, los que buscarían tener una nueva chance de avanzar con el formato de competencia de nuestro balompié nacional.

De igual forma, los clubes que quedaron eliminados y que tendrán que comenzar su preparación para el Clausura 2026.

Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas consiguieron su clasificación de manera directa, es decir, evitaron pasar por el Play-In.

Mientras que Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas obtuvieron una segunda oportunidad de avanzar y lucharán por obtener los dos últimos boletos disponibles.

Por su parte, Santos, Querétaro, Necaxa, Atlas, Atlético San Luis, Mazatlán FC, León y Puebla se despidieron del Apertura 2025.

Hasta el momento, han quedado confirmados dos duelos para los cuartos de final de la Liguilla: Cruz Azul vs Chivas y América vs Monterrey.

Todavía quedan por definirse los otros dos enfrentamientos, aunque se tendrá que jugar el Play-In para conocer quiénes serán los dos últimos invitados a la Fiesta Grande.

Xolos y Bravos tendrán una nueva posibilidad de avanzar entre los ocho mejores del torneo y pelearán por un boleto sobre la cancha del estadio Caliente. Protagonizarán una serie inédita en la Fase Final del futbol mexicano.

El ganador del duelo fronterizo avanzará como séptimo de la tabla general y se enfrentarán a los Tigres, por avanzar a las semifinales.

Mientras que el perdedor, recibirá una segunda oportunidad de clasificar y tendrá que verse las caras con el ganador de la llave entre los Universitarios y los Tuzos.

Esta será la sexta ocasión que el Pachuca y los Pumas se vean las caras en una serie de eliminación directa y la balanza se inclina 3-2 a favor del equipo auriazul.

Confirmados días y horarios de los duelos del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX

Tijuana vs FC Juárez

Fecha: Jueves 20 de noviembre

Hora: 21:00

Estadio: Caliente

Pachuca vs Pumas

Fecha: Jueves 20 de noviembre

Hora: 19:00

Estadio: Hidalgo.