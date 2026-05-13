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Lio Messi, el mejor pagado de la MLS

Revelan el impresionante salario del astro con el Inter de Miami

Por El Universal

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
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Lio Messi, el mejor pagado de la MLS

México.- Lionel Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, volvió a colocarse en el centro de la conversación tras revelarse las cifras de su impresionante salario con el Inter Miami. Desde su llegada a la MLS en 2023, el campeón del mundo con Argentina no solo ha elevado el nivel deportivo de la liga, sino también el valor de la franquicia, convirtiéndose en tiempo récord en el jugador mejor pagado del campeonato, con una ventaja que duplica ampliamente a cualquier otro futbolista.

De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación de Jugadores de la MLS, publicado en 2026, Messi percibe un salario base cercano a los 25 millones de dólares, con una compensación total que asciende a poco más de 28.3 millones. Una cifra que lo coloca muy por encima del segundo mejor remunerado, el surcoreano Son Heung-min, actual jugador de Los Angeles FC.

El reporte también destaca el impacto económico del Inter Miami dentro de la liga, al contar con una nómina que alcanza los 54.6 millones de dólares, superando por más de 20 millones a LAFC, que ocupa el segundo puesto con 32.7 millones. La diferencia es aún más marcada frente a equipos como Philadelphia Union, que registra la masa salarial más baja con 11.7 millones.

Lionel Messi, quien será parte de la Selección de Argentina en la Copa del Mundo que arrancará en un mes en México, Estados Unidos y Canadá, vivirá un momento histórico en su carrera al disputar su sexto Mundial, igualando la marca de Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

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