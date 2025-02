Crónica del emocionante empate entre Inter Miami y NYCFC con Lionel Messi y Telasco Segovia

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Telasco Segovia anotó el gol del empate con una asistencia de Lionel Messi en el décimo minuto de descuento, y el Inter Miami empató el sábado 2-2 con el New York City FC en su partido inaugural de la campaña de la MLS.

En su segunda asistencia de la noche, el astro argentino envió un pase filtrado al venezolano Segovia, quien en su debut dentro de la MLS finalizó con un bonito disparo desde el lado derecho del área hacia la base del poste izquierdo.

"Muy feliz por mi primer gol con la camiseta del Inter, triste por el resultado, porque somos un equipo muy competitivo, que queremos siempre los tres puntos", expresó Segovia.

Tanto como su gol, el centrocampista de Barquisimeto valoró la experiencia de jugar con Messi.

"Para mí es el mejor jugador del mundo, era mi ídolo de chico", refirió.

El Inter Miami había jugado gran parte de la segunda mitad en desventaja. El tico Alonso Martínez anotó con facilidad por el NYCFC tras un error del español Jordi Alba, quien le envió un balón directamente.

La escuadra neoyorquina se colocó así arriba por 2-1 a los 55 minutos.

Pero Messi, el Jugador Más Valioso de la MLS en la temporada anterior, ayudó a que su equipo rescatara el punto, sin mostrar señales de fatiga en su segundo partido en tres días.

El crack ocho veces galardonado con el Balón de Oro dejó su huella temprano. Apenas 72 horas después de anotar el gol de la victoria contra el Sporting Kansas City en la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF, Messi recibió un pase de Alba en el quinto minuto del compromiso sabatino.

Messi cedió la pelota a su compatriota Toto Avilés, quien la empujó lejos del alcance del arquero Matthew Freese, junto al palo izquierdo, poniendo a Miami adelante 1-0.

Aviles recibió una tarjeta roja más tarde en la primera mitad, por una entrada dura y a destiempo dentro del área. Ello obligó a que Miami jugara con diez hombres el resto del partido.

El gol del empate por NYCFC fue obra de Mitja Ilenic con un poco de astucia. En un tiro libre, el uruguayo Santi Rodríguez envió un pase rasante al esloveno Ilenic, quien no fue marcado adecuadamente por la zaga del Inter Miami, al colocarse muy a la izquierda de la barrera.

Ilenic disparó cruzado a segundo poste para desatar el júbilo de un grupo de aficionados neoyorquinos.

Miami comenzó esta temporada con afanes de reivindicación. Lideró la liga en la campaña regular, con lo que ganó el trofeo Supporters Shield pero se estrelló ante Atlanta en la primera ronda de los playoffs.

Bajo la dirección del nuevo entrenador argentino Javier Mascherano, las Garzas esperan repetir su dominio en la campaña regular y coronar esta vez la obra con un título.

"Messi es el alma de este equipo en la cancha. Es un chico que juega y no quiere perder. Para nosotros es una gran ventaja", valoró el técnico argentino. "No es sólo lo que hace en el campo, es lo que transmite a sus compañeros y todo lo que hace a sus 37 años. No es sólo jugar en ataque, es correr, apoyar a los centrocampistas, es magnífico".

LAFC, experto en partidos inaugurales

Jeremy Ebobisse anotó a los 78 minutos del partido que marcó el debut con su nuevo club, y Los Angeles FC conservó una foja perfecta en ocho encuentros inaugurales de temporada en la MLS, al superar 1-0 al Minnesota United.

El francés Hugo Lloris aportó dos atajadas en las postrimerías del encuentro.

Ebobisse se unió al conjunto angelino como agente libre en diciembre, con la esperanza de pelear por trofeos. Pasó sus primeras ocho campañas de la MLS con San José y Portland.

LAFC se desprendió de tres de los cuatro mejores goleadores de la campaña anterior, pese a liderar la Conferencia Oeste y ganar el torneo de copa.

En los playoffs, fue sorprendido por Seattle. El archirrival Galaxy de Los Ángeles aprovechó para conquistar por sexta vez el cetro de la MLS, un récord, sin tener que enfrentar a LAFC en la postemporada.

Otros partidos

El uruguayo Diego Rossi consiguió un doblete para que el Crew de Columbus doblegara 4-2 al Fire de Chicago. El colombiano Edwin Mosquera anotó el gol de la ventaja a los 85 minutos para que Atlanta United superara 3-2 a Montreal.

Con un tanto del ecuatoriano Anderson Julio, Dallas superó 2-1 al Dynamo de Houston. Por su parte, el argentino Cristian Espinoza aportó tres asistencias a la goleada 4-0 que los Earthquakes de San José endilgaron a Real Salt Lake

Un autogol del colombiano Yeimar Gómez Andrade en los descuentos dio a Charlotte el empate 2-2 ante los Sounders de Seattle.

Además, Austin venció 1-0 a Sporting Kansas City; Cincinnati superó también por la mínima a los Red Bulls de Nueva York, campeones vigentes de la Conferencia Este; el Union de Filadelfia se impuso 4-2 al Orlando City, y Toronto igualó 2-2 con DC United.

Con empates sin goles se saldó el encuentro entre San Luis y los Rapids de Colorado y el duelo entre Nashville y el Revolution de Nueva Inglaterra.