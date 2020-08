Lions de Detroit cancelan práctica en protesta por asesinato de un hombre

Los Lions de Detroit cancelaron su práctica de este martes en protesta por el asesinato de un hombre negro en Estados Unidos, quien recibió múltiples disparos por la espalda por parte de elementos policiacos cuando intentaba subir a su vehículo en Kenosha, Wisconsin; el pasado domingo, incidente que quedó capturado en video. Múltiples jugadores acompañados por el entrenador Matt Patricia, se quedaron en las inmediaciones de las instalaciones del equipo. "Los Lions van a asumir una postura de que esto no está bien. Quiero que todos ustedes documenten que los Detroit Lions no se mantendrán callados", dijo Duron Harmon, safety de Detroit. Los jugadores escribieron "El mundo no puede seguir así. No nos quedaremos en silencio".

"El futbol americano era lo último en nuestras mentes", añadió el quarterback y líder del equipo Matthew Stafford, vía Zoom. "Ha habido muchos días en mi vida en que he estado orgulloso de ser un Lion, pero, probablemente, nunca más en un receso de temporada o en un día como hoy, he estado tan orgulloso de ser parte de este equipo". El lunes, el head coach de Green Bay, Matt LaFleur, se reunió con el concejo de liderazgo del club para discutir qué acciones podría tomar el equipo después del evento que ocurrió a 250 kilómetros del Lambeau Field, casa de los Packers.

"Es increíble que siga ocurriendo estas cosas. Deseábamos obtener la perspectiva de nuestros jugadores y tratar de flotar algunas ideas sobre cómo podemos hacer una diferencia y emplear nuestra plataforma, porque las cosas necesitan cambiar", afirmó.