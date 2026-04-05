Lista la final del San Luis Open

Luego de unas semifinales llenas de dramatismo en el Club Deportivo Potosino, quedó definido el duelo por el campeonato del San Luis Tennis Open, que enfrentará al australiano James Duckworth (1) y al colombiano Nicolás Mejía (3), en una final que promete alto nivel entre dos campeones recientes del certamen.

Duckworth, monarca en 2025, buscará refrendar su título ante Mejía, quien ya sabe lo que es ganar en San Luis tras consagrarse en 2024, por lo que el torneo tendrá un nuevo capítulo entre dos figuras consolidadas del circuito Challenger.

El colombiano consiguió su pase tras imponerse en un intenso duelo al australiano Tristan Schoolkate (2) con parciales de 6-7, 6-2 y 7-6(3). El encuentro fue sumamente parejo desde el inicio, con un primer set que se extendió por una hora y se definió en tie break a favor de Schoolkate.

Sin embargo, Mejía reaccionó con solidez en el segundo parcial, apoyado en un alto porcentaje de efectividad con su primer servicio y un juego consistente desde el fondo de la cancha. En el tercer set, nuevamente se requirió un desempate, donde el colombiano mostró mayor precisión para sellar su victoria, acompañado del apoyo de su familia en las gradas.

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"Estoy demasiado contento, fue un partido muy difícil. Mañana voy a dar el 100%", expresó Mejía tras avanzar a la final.

En la otra semifinal, el mexicano Rodrigo Pacheco estuvo muy cerca de dar la sorpresa, pero terminó cayendo ante el primer sembrado James Duckworth por 4-6, 6-3 y 7-6(7), en un duelo que se extendió por más de dos horas.

Pacheco mostró gran nivel, llevándose el primer set y llevando el partido hasta un emocionante tie break en el tercer parcial, donde incluso contó con dos puntos para partido. No obstante, la experiencia de Duckworth fue determinante para inclinar la balanza a su favor en los momentos clave.

De esta manera, el San Luis Tennis Open vivirá una final internacional entre Australia y Colombia, con dos jugadores que buscarán escribir su nombre nuevamente en la historia del torneo.