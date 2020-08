Lista para debutar la potosina Paola Montoya Torres

El próximo domingo 16 del presente, el Atlético de San Luis hará su presentación en el Torneo la Apertura Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil, recibiendo en el estadio Lastras Ramírez al Querétaro y en este mismo campeonato se espera el debut como jugadora profesional de la potosina Paola Andrea Montoya Torres.

Con relación a tener la oportunidad de militar en el equipo profesional de su estado, Paola Andrea mencionó, "Estoy emocionada de poder representar al equipo de mi estado, es motivante y agradecida por el apoyo que he recibido, mi familia, el profesor Gilberto, y de todas las personas que de una u otra manera me han impulsado para que alcance mis objetivos, entre mis expectativas es debutar y lograr los objetivos que nos hemos trazado como equipo que es llegar a una liguilla, pensar en el equipo, por qué no lograr un campeonato y buscar un lugar en la Selección Nacional Femenil".

En cuanto a cómo ve al equipo, la potosina comentó, "Es importante la unión que se ha generado entre las jugadoras, tenemos calidad, y la capacidad para poder competirle a cualquier equipo, se ha podido conjuntas una buena escuadra, con jugadoras habilidosas, y que seguramente aportarán su granito de arena al conjunto, el trabajo que se ha hecho ha servido mucho y seguramente esto nos ayudará en este torneo".

Sobre su opinión del nuevo técnico Rigoberto Esparza, Montoya Torres mencionó, "La idea futbolística que tiene es muy buena, nos han aportado en todos los aspectos futbolísticamente y personalmente y nos costó un poco la integración del equipo, pero lógico ya que se estaba consolidando el equipo y ahora hemos mejorado mucho y eso nos va ayudar mucho, para este campeonato".

Paola Montoya, juega de delantera y estará buscando un lugar contra compañeras como Dulce Guzmán, Kimberly Reséndiz, Daniela Carrandi, entre otras.

En cuanto al hecho de jugar sin público, Paola Andrea comentó, "Es triste, siempre jugar con afición es importante, más que nada por el apoyo de la gente, que es importante y aunque será a puerta cerrada la afición la apoya a su manera y al final de cuentas es lo que cuenta, esperemos que pronto pase esta situación para que todos podamos disfrutar de nuestro deporte favorito".

Con 23 años de edad, de los cuales 15 los ha dedicado al futbol, Paola Andrea Montoya Torres, ya se encuentra completamente recuperada de su lesión que sufrió hace aproximadamente nueve meses en una rodilla, por lo que espera en este campeonato ganarse un lugar en el cuadro titular de las colchoneras potosinas, en donde se espera que su contribución ofensiva pueda ser importante para el cuadro de San Luis Potosí.

Paola Andrea no ha debutado profesionalmente por lo que se ha cuidado y preparado para poder hacer su sueño realizar de jugar profesionalmente en un equipo representativo de su estado.

Montoya Torre ha tenido que realizar un largo recorrido dentro del balompié potosino, en busca de un lugar y de oportunidad para poder desarrollar, practicar y disfrutar de su deporte favorito y para ello tuvo que iniciar su andar jugando con niños, sus inicio fueron en la Liga Ráfaga de la Unidad Deportiva Satélite, para posteriormente pasar a jugar a la Liga Colegial Interclubes y ya después en la primaria empezar a jugar en un equipo de mujeres, al igual que le sucedió en la escuela Secundaria Técnica No. 1, para luego dar el paso así la escuadra de futbol femenil Cobras de Soledad, institución a la que defendió por espacio de 10 años.

Con su experiencia y su forma de jugar, Paola Andrea acudió a las visorías que hizo el conjunto potosino para la integración de su escuadra femenil, siendo de las escogidas para integran la plantilla del cuadro colchonero.

Durante este periodo estuvo presente en la pretemporada, y posteriormente se lastimaría la rodilla, la cual necesitó de una intervención quirúrgica y luego ocho mesas de rehabilitación, lapso que fue complicado para la joven delantera potosina, que tuvo que conformarse con ver jugar a sus compañeras desde las gradas del Alfonso Lastras.

Pero gracias a los cuidados del cuerpo médico del equipo y a su voluntad de regresar, Paola ya se encuentra de regreso para mostrar su calidad, la cual la ha acompañado a lo largo de su carrera deportiva, en donde ha alcanzado importantes logros como un tercer lugar en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil en futbol soccer con el profesor Gilberto Santillán y luego con el profesor Vicente Munguía, además de lograr ser campeona en la Copa Gobernador con el mismo profesor Gilberto Santillán, quien es el director de la Escuela Cobras Soledad.

Asistió a un campamento con Jimmy Lozano y Joaquín Beltrán, con la presencia de 400 jugadoras de todo el país y que le valió un viaje a Argentina para entrenar con el equipo femenil del equipo Boca junior.

Del que se refiera Montoya Torres de la siguiente manera, "El futbol argentino es muy rápido, es muy distinto, es más táctico, fue una buena experiencia, aprendí muchas cosas y sin lugar a dudas me sirvió como fogueo para mi carrera".

De esta forma se espera que para este torneo, Montoya Torres pueda demostrar su talento y contribuir con el Atlético de San Luis a que tengan un excelente campeonato.