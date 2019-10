Lista tercera edición del Huastecazo

Con pilotos del país y del Valle de Texas se llevará a cabo la tercera edición del Huastecazo, un recorrido por municipios y parajes de la Huasteca Potosina en vehículos todo terreno.

El evento fue presentado por sus organizadores encabezado por Jorge Ricavar acompañado de Lupillo Vite, Manuel Delgado, gerente comercial de Bikes and Boats Can Am.

Jorge Ricavar mencionó que las fechas serán del miércoles 16 hasta el domingo 20 de octubre con la participación de 50 pilotos. Los registros ya están cerrados.

"Los participantes del Huastecazo recorrerán paisajes y caminos de los municipios de Xilitla, Aquismon, Ciudad Valles y Tamul entre otros, es una ruta cien por ciento familiar con dos días de ruta y otro para actividades ecoturísticas libres" comentó Ricavar.

Agregó que se visitaran las Pozas, las cascadas de Xilitla, el rancho de El Detalle de Mario Moreno "Cantinflas", el Sótano de las Golondrinas, de las Guaguas, en recorridos guiados por personas conocedoras con el apoyo de Can Am como barredora.

"Ya tenemos la confirmación de integrantes de varios moto clubes de la república mexicana como del Estado de México, Ciudad de México, Saltillo, Monterrey, Laredo, Matamoros, Aguascalientes, del Valle de Texas, Estados Unidos entre otros" dijo Jorge.