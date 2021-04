Listas las semifinales de la Liga Premier del futbol mexicano

Justicia en el campo de juego, los cuatro mejores lugares de la Tabla General de Cociente están en Semifinales de la Temporada 2020-2021 en la Liga Premier FMF.

Cruz Azul Hidalgo, Inter Playa del Carmen, Irapuato y Durango, así quedaron en la tabla, pelearan por buscar su ligar en la gran Final. De acuerdo a cada una de las posiciones, los próximos enfrentamientos de la antesala de la Final quedaron conformados de la siguiente manera:

Semifinales de Ida

Durango vs Cruz Azul Hidalgo

Irapuato vs Inter Playa del Carmen

Semifinales de Vuelta

Cruz Azul Hidalgo vs Durango

Inter Playa del Carmen vs Irapuato

Cruz Azul Hidalgo eliminó a Gavilanes FC Matamoros en Cuartos de Final con marcador 1-0 en el global; Inter Playa del Carmen hizo lo propio ante Colima Futbol Club, empate 3-3 en el global y accedió a Semifinales con mayor cantidad de goles de visita y posición en la tabla.

Por su parte, Irapuato venció a Reboceros de la Piedad 5-2 en el global, la llave con más goles; y finalmente Durango sembró en el camino a Cafetaleros de Chiapas FC con global sin goles, pero mejor posición en la tabla general de cociente.

Aún falta por confirmarse los horarios y fechas oficiales, pero de acuerdo al reglamento de competencia de esta Temporada 2020-2021, los partidos de Ida se celebrarán el miércoles 28 o jueves 29 de abril, y los partidos de Vuelta el sábado 1 o domingo 2 de mayo del presente.