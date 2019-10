Listas semifinales del básquet Mpal.

Surgieron los equipos semifinalistas del Torneo de Verano de la Liga Municipal de Baloncesto, luego de que el pasado fin de semana se jugará la última fecha de la etapa regular, partidos que se desarrollaron en la Unidad Deportiva del Condado del Sauzal.

En la categoría 2005 Raptors vencieron a Arma Ssuma 31-17; Huracán "A" ganó a Chamas "A" 56-13. Para la categoría 2007 los Chamas "B" ganaron a los Kings, 17-16 y Huracán "B" obtuvo la victoria sobre Angry Birds 26-11; en la categoría 2009, Panteritas ganó a Leones "A" 20-4, Leones "B" venció a Skanet "C" 10-6 y Chamas "C" ganó a Huracán "C" por 13-4.

En la categoría intermedia Toros ganó por 20-0 a los Knicks, Titanes venció a Pistones 65-37, Cobach "19" a Las Amazonas 20-0, Power ganó a Chamas Girls por 20-0; Deportivo Campana superó 22-18 a Mama Chamas y Mantis venció 33-16 a SGT.

Los partidos de las semifinales se realizarán este sábado 12 de octubre a partir de 9:30 horas, en la cancha del Condado del Sauzal, con la siguiente programación.

En la categoría 2005-2006 Huracán "A" vs Arma Ssuma y Raptors vs. Lobos; en la categoría Intermedia varonil Toros contra Pistones y Titanes contra Deportivo PG; en la rama femenil, Mama Chamas se mide al Cobach 19 y Deportivo Campana enfrenta a Team Cracks.