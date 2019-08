Listo Ablanedo Jr. para 8va. fecha de la Mikel´s Trucks

Con una exhaustiva práctica previa en la sede de la octava fecha de la Mikel´s Trucks, el piloto capitalino, Paco Ablanedo Jr., se declaró listo para obtener, el próximo domingo, el mejor resultado del año, en el óvalo de San Luis Potosí.

El volante de la camioneta marcada con el número 69 AlloyWheelRepairSpecialists-EleganciaTextilHotelera subrayó que buscará ubicarse entre los cinco primeros lugares.

"Llegó muy preparado, con una noción de cómo es la pista, ya que practiqué en San Luis Potosí hace dos semanas durante ocho horas con mis coequiperos, me he preparado física y mentalmente y sobre todo he visto carrera de los años anteriores para ver dónde son los choques más frecuentes", señaló el joven piloto.

"Esperamos llegar a buenas posiciones, como sería un Top Five, sino se puede un Top Ten, que sería lo mínimo, si es que nos hay fallas técnicas como en las últimas dos carreras, los fierros fallan no es culpa de los mecánicos, ya que sin ellos no hubiera tenido buena campaña", apuntó Ablanedo Jr.

En ese sentido, el integrante de la escudería potosina Dynamic Motorsports mencionó que espera seguir en la pelea por el premio de Novato del Año, para con ello, juzgó, abrir más fácil las puertas de las marcas patrocinadoras.

"Nos ayudó mucho la práctica para saber la comunicación del equipo, esto nos bastará para tener un buen resultado", expresó Paco.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus patrocinadores y familia, ya que sin ellos no hubiera logrado sueño de estar en el campeonato semillero de la Nascar Peak México Series.

Paco Ablando Jr. llegará a la octava fecha de la Mikel´s Trucks en el lugar 13 del campeonato de pilotos con 220 puntos.