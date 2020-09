Listo De Alba Jr. para el circuito de Querétaro

Alex de Alba Jr., a bordo de su auto #14 Canel´s/Racing Cargo se reporta listo para enfrentar el circuito ECO Centro de Querétaro, sede de dos fechas que serán importantes para el potosino quien ha podido lidiar con las adversidades en las jornadas anteriores de Nascar Challenge México Series.

De Alba, en las dos fechas anteriores, ha tenido buen desempeño buscando el podio, logrando en ambas carreras en Puebla un segundo y posteriormente sexto lugar, resultados que le permiten subir al top cinco de la clasificación general con amplias posibilidades de buscar, en las siete jornadas restantes, ir por el top tres.

"Llegamos a Querétaro, pista que en nuestra primera intervención del año no fue muy buena en modalidad de óvalo, ahora vamos por la revancha, he tenido oportunidad de girar el circuito que estaremos corriendo el próximo 2 y 3 de octubre, trazado que se me hace muy técnico y divertido ya que tiene curvas muy rápidas como la uno de óvalo y las ultimas que llegas a cambiar a primera velocidad por lo que tienes que hacer la tracción muy bien, buen circuito, balanceado que estoy seguro nos va a favorecer como equipo, tanto para el auto #14 Canel´s/Racing Cargo, como el #88 Canel´s/HDI Seguros", comentó de Alba.

Agregó que está motivado por regresar a Querétaro y culminar lo anteriormente iniciado a principio de temporada a fin de seguir sumando buenas actuaciones.

"En la primera carrera de temporada que fue en ECO Centro tuvimos un buen setting en el óvalo donde pudimos dominar en ocasiones, desafortunadamente un contacto nos dejó fuera de competencia", explicó Alex.

El potosino agregó, "ahora buscamos culminar de la mejor manera ese trabajo, vamos a tener la mejor puesta a punto, sabemos que todo el equipo Canel´s Racing/Team GP de la mano del Ingeniero Ramiro Fidalgo, siempre trabaja para dar lo mejor, tenemos que aprovechar el momento para encontrar el resultado positivo".

Actualmente Alex de Alba está ubicado en el quinto lugar de la clasificación general con 177 puntos, -40 al líder Max Gutiérrez quien tiene 217 seguido por Noel de Jesús León con 198, Juan Manuel González con 196, Julio Rejón con 191, Rodrigo Marban con 175.