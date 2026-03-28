Listo el Tri para enfrentar a su similar Portugal

wCIUDAD DE MÉXICO.- La primera gran prueba del año para la Selección Mexicana será este sábado frente a Portugal en el remodelado Estadio Azteca, recinto que no visita el Tricolor desde noviembre de 2023.

El equipo nacional, ya con sus futbolistas "europeos", quiere mantener el invicto en este año, en lo que será un gran ensayo rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026. Buen reto para los de Javier Aguirre.

Las dudas de los aficionados se centran principalmente en la portería y en el mediocampo con la presencia del naturalizado Álvaro Fidalgo, si será o no titular en su primera convocatoria como futbolista mexicano.

Y desde luego, en saber quién será el meta titular entre Guillermo Ochoa y Raúl ´Tala´ Rangel. El arquero del AEL Limassol recibió su primer llamado desde la pasada Copa Oro 2025, en la que no sumó ningún minuto.

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El "Tala" Rangel ha sido el titular de la Selección Mexicana en los tres partidos que ha diputado en lo que va de este 2026.

Asimismo, parece que los centrales Johan Vásquez y César Montes, así como el delantero Raúl Jiménez son tres con su lugar seguro en la Copa del Mundo como titulares.

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Medios: Erik Lira, Obed Vargas, Carlos Rodríguez

Delanteros: Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez.

Será un gran encuentro

La Selección Mexicana se prepara para vivir una noche que quedará marcada en la historia. En cuestión de horas, el Tricolor afrontará su último gran ensayo en territorio nacional antes de debutar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 frente a Sudáfrica.

En la antesala del encuentro contra Portugal, César Montes subrayó la relevancia de medirse a un adversario de tal calibre.

"Portugal tiene una selección de jugador a jugador que compite en Europa, que está en las máximas instancias. Es una selección que no necesita presentación y va a ser un gran partido", dijo.

Añadió que más allá de la ausencia de Cristiano Ronaldo, el partido representa una oportunidad invaluable: "Portugal es muy vasta y eso me preocupa, porque va a ser un partido que nos va a exponer nuestras virtudes y lo que debemos mejorar".