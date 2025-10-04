Listo el triangular de boxeo

Todo se encuentra listo para la gran función de boxeo triangular que reunirá a pugilistas de los estados de Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, la cual se llevará a cabo este domingo 5 de octubre en la ya tradicional sede del Deportivo Plan de Ayutla, considerada la nueva casa del boxeo potosino. el Team Koasicha y la Academia Municipal de boxeo del Deportivo subirán al ring.

El evento contará con la participación de 15 combates programados, enfrentando a jóvenes talentos y boxeadores de experiencia que representarán con orgullo a sus respectivos estados. Previo a la función, se realizará el pesaje y chequeo médico de 9:00 a 10:00 de la mañana, para posteriormente dar inicio a los combates a partir de las 11:00 horas, con entrada libre para todo el público.

Cartelera oficial: Leonardo Sebastián Vega (SLP) vs. Iker Téllez (Guanajuato) 34 kg; Cristofer Carrillo (SLP) vs. Ángel Femat (Zacatecas) 44 kg; Jhosmar “Coyotito” Coyotl (SLP/Plan de Ayutla) vs. Aldo Hernández (Montiel Boxing) 40 kg; Cristian “El Chino” Uresti (SLP) vs. Valentino Velázquez (Zacatecas) 44 kg; Daniel Ontiveros (SLP) vs. Heriberto Guerrero (Zacatecas) 75 kg; Yael Carmona (SLP) vs. Gadiel Tapia (Guanajuato) 58 kg.

Alfonso Yael Herrera (SLP) vs. Isaí Andrade (Guanajuato) 63 kg; Gerardo “Pit Bull” Quistián (SLP) vs. Bryan Villanueva (Zacatecas) 66 kg; Carlos Axel García (Plan de Ayutla) vs. Leonardo Arista (Ángeles Boxing) 80 kg; David Jesús Valencia (SLP) vs. Diego Ortiz (Guanajuato) 63 kg; David Caballero (SLP) vs. Bryan Palacios (Zacatecas). 42 kg; Jesús Jiménez (Montiel Boxing) vs. Edgar Axel Jiménez (Ferrer Boxing); Leilany Lugo (SLP) vs. Denisha Vázquez (Zacatecas) 52 kg.

Saúl “Goku” Muñoz (SLP) vs. Diego Morales (Guanajuato) 70 kg; David Alonso (Ángeles Boxing) vs. Franco Zamudio (Ferrer Boxing) +91 kg. La invitación está abierta a toda la afición potosina, que podrá disfrutar de una jornada de gran ambiente y espectáculo deportivo sin costo de entrada.