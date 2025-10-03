logo pulso
Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes

Liga MX inicia Campaña Rosa para prevenir cáncer de mama

Clubes de la Liga MX se unen en octubre para concienciar sobre importancia de la detección temprana

Por El Universal

Octubre 03, 2025 03:16 p.m.
A
Liga MX inicia Campaña Rosa para prevenir cáncer de mama

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El mes de octubre representa la sensibilización del Cáncer de Mama, por lo que la Liga MX, la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX presentaron su decimonovena edición de la Campaña Rosa.

"Esta iniciativa busca sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y refrendar el compromiso del futbol con la causa más importante: la vida", se lee en el comunicado de la propia liga.

A partir de este viernes 3 de octubre y a lo largo de todo el mes, el balón VOIT estará teñido de rosa y se encargará de rodar en todas las canchas del futbol mexicano, con el fin de poder esparcir el mensaje de la prevención a todos los aficionados y aficionadas.

Durante este período, todos los clubes de la Liga BBVA MX (Femenil y Varonil) y la Liga BBVA Expansión MX formarán parte de esta campaña. De igual forma, en los protocolos de inicio, el balón será entregado por hombre y mujeres sobrevivientes al cáncer de mama. Las redes de las porterías serán rosas en su totalidad, los capitanes y capitanas de los clubes portarán un gafete especial.

Una de las grandes acciones de la liga es subastar jerseys de cada club para recaudar recursos, que serán destinados a la entrega de prótesis mamarias externas para mujeres sobrevivientes.

"Con estas acciones, la LIGA BBVA MX busca que el futbol trascienda la cancha y contribuya a la detección temprana, al apoyo y a la sensibilización frente al cáncer de mama", apuntan.

De acuerdo con cifras del INEGI, en México fallecieron más de 8 mil mujeres por el cáncer de mama, y también reportaron que hay de a 10 a 20 decesos por día. Ante esto, la Liga MX hace un llamado a la sensibilización porque la detección oportuna puede salvar vidas.

Liga MX inicia Campaña Rosa para prevenir cáncer de mama
Liga MX inicia Campaña Rosa para prevenir cáncer de mama

Liga MX inicia Campaña Rosa para prevenir cáncer de mama

SLP

El Universal

Clubes de la Liga MX se unen en octubre para concienciar sobre importancia de la detección temprana

