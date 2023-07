Listo Gustavo Barrales para Monterrey

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

El piloto potosino Gustavo Barrales se prepara para enfrentar un desafío sin igual en la séptima fecha de la categoría NASCAR Challenge. El próximo 29 de julio, NASCAR México Series llegará al Autódromo Monterrey, donde las altas temperaturas del estado de Nuevo León serán su principal obstáculo.

Con determinación y pasión por las pistas, Barrales tomará nuevamente el volante del auto #62 PEAK/ Laboratorio Tequis/ BH Fitness. Para sobre llevar el calor y las condiciones exigentes, el equipo ha planeado una intensa jornada que comenzará con dobles prácticas el viernes, para después enfrentar el desafío regiomontano en sábado por la tarde.

El sábado a las 13:30 horas, el piloto se medirá en la calificación, buscando asegurar una buena posición de largada. Más tarde, a las 17:30 hrs., se encenderán los motores para el esperado “Gran Premio Arzyz”, una carrera que abarcará 120 vueltas o 100 minutos de duración en el trazado conocido como “El Frijol”. Gustavo Barrales se mostró entusiasmado y preparado para este reto, reconociendo que será un desafío en todos los aspectos, desde lo físico hasta lo mental. El piloto ha trabajado arduamente con el equipo para enfrentar con éxito el obstáculo que representa el calor de la región.

“Siempre es muy bueno volver a la pista, tomar el volante y hacer lo que más me gusta. En esta ocasión, me enfrento a un desafío que me pondrá a prueba en todos los aspectos, desde lo físico hasta lo mental. Me siento listo y he trabajado de la mano del equipo para salir adelante. Ahora solo es momento de concentrarnos, hacer buenas prácticas, darlo todo en calificación y carrera”, expresó Gustavo Barrales.

El Autódromo Monterrey será testigo de la valentía y habilidades de este talentoso piloto, quien buscará superar todos los obstáculos que se presenten en la pista. La séptima fecha de la temporada 2023 marcará el comienzo de la segunda parte del calendario, y los fanáticos del automovilismo estarán expectantes para ver el desempeño de Gustavo Barrales en este desafiante escenario.