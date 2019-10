Listo J. Hernández para la corrida en noviembre

De cara a la corrida de toros del próximo viernes 8 noviembre en la Plaza de Toros el Paseo, el rejoneador potosino Jorge Hernández dijo sentirse muy contento por participar en esta fiesta y qué mejor que en su tierra natal.

"De verdad feliz de haberme anunciado en un cartel tan bonito y rematado, es lo que uno siempre pelea, que sea de rejones y que te puedo decir al lado de una gran figura del tereo como lo es Diego Ventura y una gran promesa como lo es Santiago Cendejas", comentó Hernández.

Jorge mencionó estar con el nervio a flor de piel porque es una plaza a la cual "yo le tengo mucho respeto, cariño, admiración, además es donde he vivido las dos caras de la moneda, tardes increíbles, de ensueño y que jamás se me han borrado de la cabeza y tardes complicadas, en pocas palabras me ha visto de las dos maneras".

El rejoneador tunero mencionó también que está muy contento de regresar porque cada día que pasa en la vida las personas van madurando y aprendiendo, "estoy atravesando una etapa de madurez tanto personal como profesional.

"Contento de poder pelear por las palmas con una figura como lo es Diego Ventura, en mi tierra, con mi gente, y el poner el nombre del rejoneo mexicano en alto", dijo Hernández.

Comentó que existe el nervio por salir al ruedo a la plaza, "he tereado en muchos lugares del país, pero la potosina me pesa un montón, el estar con mi gente, pero eso no evita que me esté preparando muy fuerte a fin de tener una tarde muy bonita, de esa que quedan para el recuerdo".