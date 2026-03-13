Listo Max Gutiérrez para la temporada

La espera terminó y todo se encuentra listo para el arranque de una nueva temporada de la NASCAR México Series, donde el piloto Max Gutiérrez, al volante del auto #23 del equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, se declara preparado para afrontar el primer capítulo de la campaña con la mira puesta en la lucha por el campeonato.

El calendario 2026 estará compuesto por doce fechas que se disputarán entre los meses de marzo y noviembre, comenzando este fin de semana en el emblemático Súper Óvalo Potosino, uno de los escenarios tradicionales del serial y reconocido por la gran presencia de aficionados que respaldan al equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis.

Para el piloto capitalino, esta pista tiene un significado especial, ya que durante la temporada 2025 representó un momento clave dentro de la definición de los playoffs. Sin embargo, para la campaña 2026 el campeonato contará con un nuevo sistema de puntuación, además de algunas pistas diferentes en el calendario, por lo que sumar unidades desde la primera fecha será fundamental para mantenerse en la pelea por el título.

"El momento ha llegado. Arrancamos este fin de semana en casa una nueva temporada llena de ilusiones dejando atrás lo acontecido en 2025. Nos toca poner el doble de trabajo para estar presentes fecha tras fecha en la pelea por el podio. Sabemos que el equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis nos estará otorgando las mejores armas durante las doce fechas a disputar. Hay nuevo sistema de puntuación y nuevas pistas, por lo que iremos una a una buscando sumar puntos desde este próximo domingo en el Óvalo Potosino. Nos sentimos cien por ciento locales con motivación extra por correr frente a nuestros patrocinadores y público", comentó Max Gutiérrez.

Con la motivación renovada, el piloto #23 y su escudería se declaran listos para encarar la primera ronda del campeonato, enfocados en iniciar con paso firme una temporada que los acerque al objetivo principal: conquistar su primer campeonato dentro de NASCAR México Series.

Las actividades oficiales comenzarán el sábado 14 de marzo con dos sesiones de práctica, la primera de 10:00 a 11:00 horas y la segunda de 13:10 a 14:10 horas. Posteriormente se llevará a cabo la clasificación a las 14:40 horas, mientras que a las 18:00 horas se realizará una firma de autógrafos en el Museo Federico Silva.

La carrera principal se disputará el domingo 15 de marzo a las 13:40 horas, pactada a 200 vueltas, con stage en la vuelta 90 y un tiempo límite de 100 minutos, marcando así el arranque oficial de la temporada 2026 del serial mexicano.