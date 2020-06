Listo Pablo López para enfrentar el nuevo reto

"Para mí fue una sorpresa, no me lo esperaba, pero luego de que me informaron del interés del Atlético de San Luis, no dude en tomar una decisión y acepté venir para acá, sé que con trabajo y dedicación, podré tener una buena participación con el equipo y luego de llegar a San Luis, la afición me recibió muy bien, por lo que tengo confianza en que tendremos un buen torneo".

Así se expresó el juvenil Pablo López, quien llegó como refuerzo para el conjunto potosino por el siguiente año, en calidad de préstamo, el elemento procedente del Club Pachuca, comentó que llega bien preparado, que durante estos meses estuvo entrenando en casa, que se encuentra muy bien física y mentalmente para afrontar este nuevo reto.

Se le cuestionó al jugador como se ha sentido con esta nueva dinámica en los entrenamientos, luego de una semana de trabajo a lo que Pablo López mencionó, "si nos pesa el hecho de entrenar por separado, pero bueno, así toca ahora y estamos entrenando de la mejor manera, realizando trabajo físico, técnico, la verdad, al principio de la semana me costó agarrar ritmo, pero como comentó, ya entrenando me siento genial, muy bien y me siento muy bien, para ganarme un puesto en el equipo".

Durante la entrevista se le preguntó el motivo por el cual acepto la propuesta para venir al Atlético de San Luis a lo que juvenil canterano de Pachuca señaló, "uno de los puntos que me gusta de acá, porque ya había venido, es la afición, en una plaza muy futbolera, la afición es muy entregada, y esto a mí me llena, por lo que siento que San Luis Potosí es un muy buen lugar para desempeñar mi futbol y voy a aprovechar las oportunidades que me dé el profesor Memo, sabiendo que hay que luchar día a día y repito estoy listo para este reto".

Se le preguntó sobre la nueva dinámica que se presentará para el siguiente torneo, se arrancar sin público a lo que Pablo López mencionó, "sin lugar a dudas que va a ser complicado, eso de jugar sin afición, será difícil, pero ahí está el torneo y debemos de jugar, ganar los puntos a como dé lugar, y vengo a San Luis para hacer un buen torneo, para estar jugando, me toque o no me toque, siempre voy a estar a disposición del cuerpo técnico, pero si me gustaría tener minutos, para llamar nuevamente la atención de los entrenadores de las selecciones juveniles, y sobre todo poder estar dentro de preolímpico".